7 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 68 Gözaltı
7 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 68 Gözaltı

09.03.2026 14:39
Ağrı merkezli operasyonda 68 şüpheli yakalandı, 4 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.

AĞRI merkezli 7 ilde polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 68 şüpheli gözaltına alındı.

ğrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarının önlenmesine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Ağrı merkezli İstanbul, Kastamonu, Rize, Kocaeli, Tekirdağ, Muğla ve Antalya'da 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, kripto para, borsa ve banka hesaplarında toplam 4 milyar TL işlem hacmi tespit edilen 68 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuruna el konuldu. Aramalarda; 49 cep telefonu, 3 laptop, 6 ofis telefonu, 1 tablet, 1 hard disk ele geçirildi. Ayrıca 5 silah ve 93 mermi ile çok sayıda doküman ve başkalarına ait olduğu belirlenen kredi/banka kartları bulundu.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

