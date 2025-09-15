7. Lüleburgaz Bisiklet Festivali Coşkuyla Sona Erdi - Son Dakika
7. Lüleburgaz Bisiklet Festivali Coşkuyla Sona Erdi

15.09.2025 11:06
Lüleburgaz'da gerçekleştirilen 7. Bisiklet Festivali, binlerce bisikletseverin katılımıyla üç gün sürdü. Festivalde Emir Can İğrek, Pinhani ve Güneş konserleri ile coşku dolu anlar yaşandı. Ayrıca, festival kapsamında bisiklet turları ve hediye çekilişleri yapıldı.

(KIRKLARELİ) - 7. Lüleburgaz Bisiklet Festivali (LÜBİFEST), üç gün süren etkinliklerin ardından sona erdi. Festivalin kapanışında Emir Can İğrek, sevilen şarkılarını alanı dolduran binlerce vatandaş için seslendirdi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin bu yıl 7'ncisini düzenlediği Lüleburgaz Bisiklet Festivali, üç gün boyunca binlerce bisikletseveri bir araya getirdi. Festivalde bu yıl Güneş, Pinhani ve Emir Can İğrek sahne aldı.

Festival kapsamında her gün Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde sürpriz hediye çekilişleri yapıldı. Çekilişlerde onlarca kişiye bisiklet ekipmanları, tişört, kulaklık gibi hediyeler dağıtıldı. Çekilişlerde beş şanslı kişiye de bisiklet verildi.

Pinhani konserinde Ahmet Özden sürprizi

Festival kapsamında 13 Eylül'de sahne alan Pinhani, binlerce kişi için sevilen şarkılarını seslendirdi. Konserde Pinhani grubunun solisti Sinan Kaynakçı'nın Lüleburgaz'ın dünyaca ünlü zurna sanatçısı Ahmet Özden'i sahneye davet etmesi büyük alkış aldı. İkili, bazı şarkılara saksafon ve zurna ile eşlik etti.

Bisiklet turları

Festival için kente gelen yerli ve yabancı bisiklet tutkunları, kendileri için düzenlenen bisiklet turlarında pedal çevirdi. Bisikletliler, 13 Eylül'de Kaynarca, 14 Eylül'de ise Alacaoğlu rotalarında bisiklet sürdü.

Milli maç coşkusu

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya ile karşılaşan A Milli Basketbol Takımı'nın maçı da festival alanında kurulan dev ekranlardan izlendi. Binlerce Lüleburgazlı ellerinde ay yıldızlı bayraklarla coşkuya ortak oldu. Maç öncesinde alanda toplanan kalabalık DJ Elize'nin çaldığı parçalarla eğlendi.

Festivalin üçüncü ve son günü olan 14 Eylül'de ünlü şarkıcı Emir Can İğrek sahne aldı. Milli maçın ardından sahne alan sanatçı, en sevilen şarkılarını Lüleburgazlılar için seslendirdi. Çerkezköylü olduğu için Lüleburgaz'a sık sık geldiğini belirten İğrek, Lüleburgaz'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Sporda, bilimde ve sanatta en yukarıya çıkmak için çok çalışacağız"

Gecede konuşan Belediye Başkanı Gerenli ise "Bizler Lüleburgaz'da özgürlüklerimize çok düşkünüz. Demokrasiye ve hoşgörüye sonuna kadar bağlıyız. ve en önemlisi de biz sarı saçlı, mavi gözlü hemşehrimize, ebedi başkomutan, eşsiz lider, tek liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sımsıkı bağlıyız. Tek liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürümeye devam edeceğiz. ve onun gösterdiği yolda onun gösterdiği ülküye ulaşmak için tıpkı Filenin Sultanları gibi, tıpkı 12 Dev Adam gibi sporda, bilimde ve sanatta en yukarıya çıkmak için çok çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

