7 metrekarelik dükkanda 40 yıldır ayakkabı tamir ediyor - Son Dakika
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7 metrekarelik dükkanda 40 yıldır ayakkabı tamir ediyor

Kilis'te yaşayan 52 yaşındaki İbrahim Halil Dağaçıkan, 12 yaşında başladığı ayakkabı tamir işini 40 yıldır sürdürüyor. 52 yaşındaki ayakkabı ustası İbrahim Halil Dağaçıkan, 12 yaşında babasının yanında çırak olarak mesleğe başladı. 40 yıldır mesleğini icra eden Dağaçıkan, 7 metrekarelik dükkanda ömrünü mesleğine adayarak geçimini sağlıyor. Gelişen teknoloji ve fabrikalar yüzünden mesleklerinin eskisi gibi olmasa da yine devam ettiğini dile getiren Dağaçıkan, '1983 yılında babamın yanında çırak olarak başladım. O gün bu gündür mesleği bırakamadım. Babamızın yanında başladık, baba mesleği olduğu için babamıza yardım etmeye gidiyorduk. Çalışa çalışa kendimizi mesleğin içinde bulduk. O günden beri çalışarak çocuklarımı okuttum emekli oldum ve geçimimizi bu şekilde sağladık. Zevkle çalıştığın zaman, işini severek yaparsan hayat seni aç ve açıkta bırakmaz. İşe ilk başladığımız zamanlarda her şeyi elimizle dikiyorduk ve iğneler elimize batıyordu. Şimdi makineler var, her şey makine üzerinden gidiyor' dedi. Mesleği devam ettirmek için çırak bulmakta zorluk çektiğini dile getiren Dağaçıkan, 'Eleman bulmakta zorlanıyoruz. Eskiden her ayakkabıcıda bir eleman bulunurdu ama şu anda maalesef. Sokak başında bir ayakkabıcı olurdu ama kent genelinde 5 ya da 6 tane ayakkabı tamircisi bulamazsın. Şuan okullar kapalı olduğu için işlerimiz çok var ama okullar açık olduğu zaman işlerimiz ikiye katlanıyor. Bu meslekle 3 çocuk yetiştirdim, çocukları da okuttum ben de emekli oldum. Allah'a şükür geçinip gidiyoruz' diye konuştu.

23.08.2024 22:44
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7 metrekarelik dükkanda 40 yıldır ayakkabı tamir ediyor

KİLİS - Kilis'te yaşayan 52 yaşındaki İbrahim Halil Dağaçıkan, 12 yaşında başladığı ayakkabı tamir işini 40 yıldır sürdürüyor.

52 yaşındaki ayakkabı ustası İbrahim Halil Dağaçıkan, 12 yaşında babasının yanında çırak olarak mesleğe başladı. 40 yıldır mesleğini icra eden Dağaçıkan, 7 metrekarelik dükkanda ömrünü mesleğine adayarak geçimini sağlıyor. Gelişen teknoloji ve fabrikalar yüzünden mesleklerinin eskisi gibi olmasa da yine devam ettiğini dile getiren Dağaçıkan, "1983 yılında babamın yanında çırak olarak başladım. O gün bu gündür mesleği bırakamadım. Babamızın yanında başladık, baba mesleği olduğu için babamıza yardım etmeye gidiyorduk. Çalışa çalışa kendimizi mesleğin içinde bulduk. O günden beri çalışarak çocuklarımı okuttum emekli oldum ve geçimimizi bu şekilde sağladık. Zevkle çalıştığın zaman, işini severek yaparsan hayat seni aç ve açıkta bırakmaz. İşe ilk başladığımız zamanlarda her şeyi elimizle dikiyorduk ve iğneler elimize batıyordu. Şimdi makineler var, her şey makine üzerinden gidiyor" dedi.

Mesleği devam ettirmek için çırak bulmakta zorluk çektiğini dile getiren Dağaçıkan, "Eleman bulmakta zorlanıyoruz. Eskiden her ayakkabıcıda bir eleman bulunurdu ama şu anda maalesef. Sokak başında bir ayakkabıcı olurdu ama kent genelinde 5 ya da 6 tane ayakkabı tamircisi bulamazsın. Şuan okullar kapalı olduğu için işlerimiz çok var ama okullar açık olduğu zaman işlerimiz ikiye katlanıyor. Bu meslekle 3 çocuk yetiştirdim, çocukları da okuttum ben de emekli oldum. Allah'a şükür geçinip gidiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 7 metrekarelik dükkanda 40 yıldır ayakkabı tamir ediyor - Son Dakika

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