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7 mürettebatı aranan gemi için yerinde söküm süreci başlatıldı (2) - Son Dakika
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7 mürettebatı aranan gemi için yerinde söküm süreci başlatıldı (2)

YAKINLARINI BEKLEYEN AİLELER ÇADIR KURDUZonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da batan 'Kafkametler' gemisindeki kayıp 7 mürettebattan, yağcı Ömer Hebip'in 2 kız, 2 erkek kardeşi, eniştesi ve babası Bozhane Limanı'nda 'Şehitlerimizi almadan gitmiyoruz' yazılı pankart astı.

11.12.2023 - 21:21,
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7 MÜRETTEBATI ARANAN GEMİ İÇİN YERİNDE SÖKÜM SÜRECİ BAŞLATILDI (2)

YAKINLARINI BEKLEYEN AİLELER ÇADIR KURDU

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da batan 'Kafkametler' gemisindeki kayıp 7 mürettebattan, yağcı Ömer Hebip'in 2 kız, 2 erkek kardeşi, eniştesi ve babası Bozhane Limanı'nda 'Şehitlerimizi almadan gitmiyoruz' yazılı pankart astı. Hebip'in ailesi limanda çadır kurup ısınmak için ateş yaktı.

'BULUNANA KADAR BURADAYIM'

Kurduğu çadırdan ayrılmayacağını ifade eden Ömer Hebip'in aynı adı taşıyan babası "23 gündür burada bekliyorum ben. Bugün çıkacak, yarın çıkacak; belli bir şey yok. Bizi oyalıyorlar. Cumhurbaşkanını istiyorum ben. Yanında oluyorduk, o da bizim yanımızda olsun. Yanında oluyorduk, bizim yanımızda olsun. Biz ona kıymet veriyorsak o da bize verecek. Ne yapalım biz daha, bekleyelim burada. Kendimizi denize mi atalım, ne yapmamı istiyorlar? Bulunana kadar buradayım. Buradan gitmeyeceğim. Çadırın başında duracağım. Beni kimse kaldıramaz, kim gelirse gelsin kaldıramaz beni. Ben de bekleyeceğim burada. Beklemeye devam edeceğim. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Dalgıç diyorlar, dalgıç denizde yok. Sabahtan beri bekliyorum, 1 tane dalgıç bile görmüyorum. Sadece ufak motorlar görüyorum. Denize dalan yok bir şey yok. Oğlumun ölüsünü alıp gideceğim buradan. Niye bekleyeyim'ö diye konuştu.

'ARAMA YOK'

Gemide yağcı olarak görev yapan Ömer Hebip'in kız kardeşi Güleser Yıldız, "Arama yok 23 gündür buradayız. Gittik geldik yine yok arama. Çadırlarda kalacağız. Ölüsünü almadan da buradan gitmiyoruz.ö dedi.

'DALGIÇ YOK, ARAYAN SORAN YOK'

Ömer Hebip'in diğer kız kardeşi Gülperi Bebek, "Bizi bugüne kadar oyalıyorlar. Dalgıç falan yok. Geldik 1-2 saat oldu hiç arayan soran yok. Dalgıç var diyorlar ama aralarda sahil kenarlarında tur atıyorlar. Dalan falan yok. 23 gündür bizi oyalıyorlar. Hiç de bir şey yaptıkları yok.ö ifadelerini kullandı.

7 mürettebatı aranan gemi için yerinde söküm süreci başlatıldı (2)
Kaynak: DHA
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Zonguldak, Ereğli, Ömer, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7 mürettebatı aranan gemi için yerinde söküm süreci başlatıldı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: 7 mürettebatı aranan gemi için yerinde söküm süreci başlatıldı (2) - Son Dakika
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