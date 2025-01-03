7 saatlik yürüyüşle 2 bin 240 rakımlı Mığır tepesine tırmanıp yıpranan Türk bayrağını değiştirdiler - Son Dakika
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7 saatlik yürüyüşle 2 bin 240 rakımlı Mığır tepesine tırmanıp yıpranan Türk bayrağını değiştirdiler

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7 saatlik yürüyüşle 2 bin 240 rakımlı Mığır tepesine tırmanıp yıpranan Türk bayrağını değiştirdiler Amatör doğa sporcusu İsmail Tamer Köse, "Zirveye çıktıktan sonra yırtılmış olan Türk bayrağını değiştirdik ve ardından İstiklal Marşı'yla göndere çekerek tüm şehitlerimize Fatiha...

03.01.2025 09:36
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7 saatlik yürüyüşle 2 bin 240 rakımlı Mığır tepesine tırmanıp yıpranan Türk bayrağını değiştirdiler

Amatör doğa sporcusu İsmail Tamer Köse, "Zirveye çıktıktan sonra yırtılmış olan Türk bayrağını değiştirdik ve ardından İstiklal Marşı'yla göndere çekerek tüm şehitlerimize Fatiha okuyarak tırmanışımızı bitirdik"

HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan 2 bin 240 rakımlı Mığır Tepesine çıkan doğa severler, yırtılmış Türk bayrağını değiştirerek yeniden ay yıldızlı bayrağı göndere çektiler.

Dörtyollu 16 kişilik doğa sever ekibi, Hassa ilçesinde 2 bin 240 rakımda bulunan Mığır tepesine 9 Aralık 1918'de Dörtyol'da ilk kurşunun atılmasının 106. Yılına ithafen yürüyüş gerçekleştirdi. Zorlu yolculuk doğa ekibinin mücadelesiyle 7 saatte tamamlandı. Zirveye ulaşan ekip, tepede bulunan bayrağın zamanla zarar gördüğünü ve yırtıldığını fark etti. Doğa severler tarafından yıpranan bayrak, yenisiyle değiştirilerek göndere çekildi. Doğa severler; tırmanışı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Dörtyol'da ilk kuruşunu atan Mehmet Çavuşa ve aziz şehitlerin ruhuna fatiha okuyarak ve Mığır tepesi defterini doldurarak tırmanışı sonlandırdılar.

"Zirveye çıktıktan sonra yırtılmış olan Türk bayrağını değiştirdik ve ardından İstiklal Marşı'yla göndere çekerek tüm şehitlerimize Fatiha okuyarak tırmanışımızı bitirdik"

Amatör doğa sporcusu 43 yaşındaki İsmail Tamer Köse, Amanos dağındaki zarar gören Türk bayrağını değiştirdiklerini ifade ederek "16 kişilik ekiple çıktığımız Mığır tepesi tırmanışı yaklaşık olarak yedi saat sürdü. İlk kurşunun atıldığı tarihten 106 yıl sonra biz bu tırmanışı yaptık. İlk kurşunu atan Mehmet Çavuş'tu buraları bize yurt edinen başta Mehmet Çavuş ve tüm şehitlerimiz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere onlara hitap eden bir tırmanıştı ve bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Aslında dağcılık tırmanışı çok fazla teknik gerektirmeyen belli bir kış donanımı, gerektiren spor dalıdır. Yanımızda hatta iki tane de on üç yaşında küçük çocuklu ekip arkadaşımızda vardı, hep birlikte başarılı bir şekilde zirve tırmanışını yaptık ve tüm burada yaşayan Dörtyol halkına ve bu çevrede yaşayanlara da Dörtyol Amanoslar'ın eşsiz doğasına mutlaka ama mutlaka adım atmalarını bekliyoruz. 2 bin 240 rakımlı Amanosların en büyük zirvesi Mığır Dağı'na 16 kişilik bir ekiple zirve tırmanışını dün itibariyle başarılı bir şekilde tamamladık zirveye çıktıktan sonra yırtılmış olan Türk bayrağını değiştirdik ve ardından İstiklal Marşı'yla birlikte göndere çekerek tüm şehitlerimize Fatiha okuyarak tırmanışımızı bitirdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İsmail Tamer, Güncel, Kültür, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7 saatlik yürüyüşle 2 bin 240 rakımlı Mığır tepesine tırmanıp yıpranan Türk bayrağını değiştirdiler - Son Dakika

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