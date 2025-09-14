70 Yaşında Okuryazar Oldu

Erzurum'da okumayı bilmediği için yanlış otobüslere binip sürekli kaybolan, 4 çocuk ve 7 torun sahibi Nimet Sezer, arkadaş tavsiyesiyle 70 yaşında okuryazar olup, rahatça gezmeye başladı.

Okumayı bilmediği için yanlış otobüslere binip sürekli kaybolan 70 yaşındaki Nimet Sezer, okuma ve yazma öğrenmek amacıyla bir süre önce arkadaşının tavsiyesiyle Yakutiye Kaymakamlığına bağlı Aşağı Sanayi Mahallesi'ndeki Aile Destek Merkezine (ADEM) başvurdu.

Burada Yakutiye Halk Eğitimi Merkezi'ndeki öğretmenlerin de desteğiyle temel seviyedeki eğitimlere katılan Sezer, derslerine aksatmadan azimli şekilde çalıştı.

Kısa sürede okuma yazmayı öğrenerek artık gideceği semtin otobüs hattı numaralarını okuyan ve kaybolmayan Nimet nine, artık akıllı telefonları da kolaylıkla kullanıp çocukları ve torunlarıyla görüntülü görüşüyor.

"70 yıldır elime hiç kalem almamıştım"

Nimet Sezer, AA muhabirine, 6 kardeşinin okuduğunu ancak babasının kendisini okula göndermediğini söyledi.

Bir arkadaşının tavsiyesiyle mahallesindeki ADEM kursuna geldiğini anlatan Sezer, "Okuma yazma bilmiyordum, elime hiç kalem almamıştım. Otobüse binerken rakamları bilmediğim için üzülüyordum, bilseydim yanlış otobüse binmezdim, çok zorlanıyordum ama şimdi hepsini öğrendim." dedi.

Sezer, ADEM kurslarındaki öğreticiler ve halk eğitimi merkezindeki öğretmenlerin desteğiyle okuma yazma öğrendiğini belirterek, okumanın ve öğrenmenin yaşının olmadığını vurguladı.

Okuma ve yazma bilmeyen herkese bu kursları tavsiye eden Sezer, şunları kaydetti:

"70 yaşında ilk defa elime defter, kalem aldım, okuma yazma öğrendim. Kardeşlerim, eşim çocuklarım destek verdi. Okumayı öğrenince hayatım da çok şey değişti, çocuklarım uzakta (farklı şehirlerde) yaşıyor, onları telefonla arayabiliyorum, numaralarını ezbere biliyorum, hastaneye, bir yere yalnız başıma gidiyorum, paraları tanıyorum. Daha önce bunları bilmezdim. Hocalarım bana çok değer verip yardımcı oldu Allah razı olsun, haklarını helal etsinler. En azından telefon numaramı sorsalar ezbere biliyorum artık bir yerde kaybolmam yani."

"Basit toplama, çıkarma işlemlerini biliyor"

ADEM'de görevli sosyolog ve eğitimci Yağmur Gürbüzer de merkezdeki temel seviyeden başlayan okuma yazma kurslarıyla hiç okuma yazma bilmeyen her yaştan insana hizmet verdiklerini ve bu kapsamda Yakutiye Halk Eğitimi Merkezi ile işbirliği yaptıklarını belirterek, "Nimet teyzemiz hiç okuma yazma bilmezdi, temel seviyeden başladık. Şimdi harfleri, rakamları yazabiliyor, basit toplama, çıkarma işlemlerini biliyor. Artık hayatı kolaylaştı, hastaneye tek başına gidiyor, otobüse tek binebiliyor, yazıları okuyabiliyor." dedi.

Nimet Sezer gibi çok sayıda kadının hayatına dokunduklarını anlatan Gürbüzer, "Bu kişiler artık hayatın her alanında kendilerini ifade etme becerisi kazanıyor. Bunu gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. Kaymakamlıkların ADEM birimleri çok sayıda insanın hayatına katkı sağlıyor. Kadınlarımıza mümkün olduğunca ulaşmaya çalışıyor, bu anlamda destek almak ve sosyalleşmek isteyen herkesi buraya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.