70 yaşında YKS'den 220 puan aldı, tercih yapmadı - Son Dakika
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70 yaşında YKS'den 220 puan aldı, tercih yapmadı

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Torununu teşvik etmek için girdiği sınavdan 220 puan alan 70 yaşındaki Necmettin Özkan, tercih yapmadı. Başka bir genç adayın önüne geçerek engel olmayı istemediğini söyleyen Özkan, torununa teşvik olmak amacıyla YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne girmişti.

14.08.2024 15:19
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70 yaşında YKS'den 220 puan aldı, tercih yapmadı

Torununu teşvik etmek için girdiği sınavdan 220 puan aldı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde girdiği YKS'de yerleştirme puanıyla birlikte 220 puan alan ve kasaplık yapan 70 yaşındaki Necmettin Özkan, tercih yapmadı. Başka bir genç adayın önüne geçerek engel olmayı istemediğini söyleyen Özkan, torununa teşvik olmak amacıyla YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne girmişti. Sonuçlar açıklanınca Özkan, yerleştirme puanıyla beraber 220 puan aldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sınavına, torununu teşvik etmek için giren 70 yaşındaki Necmettin Özkan, yerleştirme puanı ile birlikte 220 puan aldı. Gençlerin önünü kesmemek adına tercih yapmadığını belirten Özkan, "185 puan aldım. Benim için yeterli bir puandı. Ama ben tercih hakkımı kullanmadım. Ne için kullanmadın dersen; bir talebenin birinin önüne geçmeyelim. Biz nasılsa 70 yaşına girmişiz. Önümüzde sağlıklı günler var. Bundan sonra ek tercihler olursa yapabilirim. Sağ kalırsak seneye de sınava girmeyi düşünürüm" dedi.

Kaynak: İHA

Eğitim, Güncel, Son Dakika

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