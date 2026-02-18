700 Polisten Narkotik Operasyonu: 76 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

700 Polisten Narkotik Operasyonu: 76 Gözaltı

18.02.2026 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da düzenlenen operasyonda 76 şüpheliden 59'u tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

BURSA merkezli 3 ilde 700 polisle gerçekleştirilen narkotik operasyonunda gözaltına alınan 76 şüpheliden 59'u tutuklandı.

Mudanya ve Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Mudanya ve Mustafakemalpaşa ilçeleri ile Mersin ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 3 İHA, 130 ekip, 10 özel harekat unsuru, 10 narkotik dedektör köpeği, 150 çevik kuvvet unsuru olmak üzere toplam 700 personelle gerçekleştirilen operasyonlarda, 76 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 1 kilo 264 gram esrar, 1 kilo 507 gram sentetik kannabinoid maddesi, 634 gram metamfetamin, 160 gram kokain, 60 sentetik hap, 2 gram AMG ham maddesi, 4 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 25 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 76 şüpheliden 59'u tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Özgül ATABEY-Kamera: BURSA,

Kaynak: DHA

Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel 700 Polisten Narkotik Operasyonu: 76 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

12:29
Raporda dikkat çeken maddeler AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
12:14
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
11:29
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı Merak edilen soru yanıt buldu
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu
11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
10:58
Dervişoğlu’nu küplere bindiren soru Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Dervişoğlu'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 12:47:53. #7.11#
SON DAKİKA: 700 Polisten Narkotik Operasyonu: 76 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.