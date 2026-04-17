73 Yaşındaki Ayşe Öğretmen Kursa Katıldı - Son Dakika
73 Yaşındaki Ayşe Öğretmen Kursa Katıldı

73 Yaşındaki Ayşe Öğretmen Kursa Katıldı
17.04.2026 09:59
Emekli öğretmen Ayşe Sevinç, Muğla'daki dikim kursunda azmi ve çalışkanlığı ile dikkat çekiyor.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde açılan 'Kadın dış giysileri dikimi' kursuna katılan emekli öğretmen Ayşe Nesrin Sevinç (73), azmi ve çalışkanlığıyla dikkat çekiyor.

Ula İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Esentepe Mahallesi'nde açılan 'Kadın dış giysileri dikimi' kursu ilgi görüyor. Haftada 2 gün düzenlenen ve temmuz ayına kadar devam edeceği belirtilen kursun kursiyerleri arasında yer alan emekli öğretmen Ayşe Nesrin Sevinç, çalışmalarıyla öne çıktı. İlerleyen yaşına rağmen üretime devam eden Sevinç'in kursa ilgisi ve disiplini, diğer kursiyerler tarafından takdirle karşılandı. Ayşe Nesrin Sevinç, eşini kaybettikten sonra Bursa'da yalnız kaldığını belirtip, "Kardeşim burada yaşıyordu. 'Mutlu olursun' diye ısrar edince buraya geldim. Geldiğimden beri pişman olmadım. Burası doğayla iç içe, sakin bir yer. Kurs açılınca kaydoldum. Yelek dikimiyle başladık, ardından bluz, etek ve pantolon çalıştık. Mayıs ayında açılacak sergiye hazırlanıyoruz. Ben de bir çalışma yapıyorum" dedi.

Usta öğretici Kevser Oğuz ise Sevinç'in kursa uyum sağladığını belirterek, "Nesrin Hocamız üretmeyi seven bir kursiyer. Kursiyerler arasında uyum ve kaynaşma var" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 73 Yaşındaki Ayşe Öğretmen Kursa Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan “okul avcısı“ ifadesini kullanıyormuş Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan "okul avcısı" ifadesini kullanıyormuş
Anne ve oğlunu en yakınları öldürmüş Altınlarını bile çalmışlar Anne ve oğlunu en yakınları öldürmüş! Altınlarını bile çalmışlar
Kahramanmaraş’taki saldırganı arkadaşı anlattı Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı
Ünlü mobilya devinden alışveriş yaptı, mağdur oldu: Ortada ürün yok ama garanti süreci başladı Ünlü mobilya devinden alışveriş yaptı, mağdur oldu: Ortada ürün yok ama garanti süreci başladı
Kocaeli’de öğrencileri taciz ettiği iddia edilen çalışan tutuklandı Kocaeli'de öğrencileri taciz ettiği iddia edilen çalışan tutuklandı
Alanya’da otelde fenalaşan turist kaldırıldığı hastanede öldü Alanya'da otelde fenalaşan turist kaldırıldığı hastanede öldü

09:39
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
09:10
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
08:33
Diziler sil baştan değişiyor
Diziler sil baştan değişiyor
08:27
Hafta sonu hava tersine dönüyor İkisi birden vuracak
Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak
08:08
Tapuda yeni dönem Artık zorunlu hale geliyor
Tapuda yeni dönem! Artık zorunlu hale geliyor
08:02
100 bin üyeli terör yuvası Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
SON DAKİKA: 73 Yaşındaki Ayşe Öğretmen Kursa Katıldı - Son Dakika
