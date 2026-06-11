75 Yaşında Atatürk Yürüyüşü'ne Katılıyor - Son Dakika
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75 Yaşında Atatürk Yürüyüşü'ne Katılıyor

75 Yaşında Atatürk Yürüyüşü\'ne Katılıyor
11.06.2026 11:17
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Selahattin Tapul, 15 yıldır aralıksız katıldığı Atatürk Yolu Yürüyüşü’nde fedakarlığı vurguladı.

Kastamonu'da düzenlenen Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nün müdavimlerinden 75 yaşındaki Selahattin Tapul, 15 yıldır yürüyüşe aralıksız katılıyor.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta 20 yıldır düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü", İnebolu ilçesinden bu yıl 9 Haziran'da başladı. Yürüyüş, 12 Haziran'da Kastamonu'da sona erecek.

İzmir'de yaşayan ve yürüyüşe 15 yıldır aksatmadan katılan Selahattin Tapul, AA muhabirine, yürüyüşün kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi.

İstiklal mücadelesinde yaşanan fedakarlıkların unutulmaması gerektiğini vurgulayan Tapul, "Bu kadar zorluklar içinde bu vatan bize bırakılmış. İnsanların bu olayı yaşamasını istiyorum. İnsanların geçmişte Şerife Bacılar, Halime Çavuşların ne kadar fedakar olup da bu günleri bize armağan ettiklerini iyice anımsamaları gerekiyor. Ben bu yaşta geliyorsam, gençlerin daha çok sahip çıkması gerekiyor." dedi.

"Kendimi çok farklı boyutlarda hissediyorum"

Vatanın büyük zorluklar ve fedakarlıklar sonucu kazanıldığına dikkati çeken Tapul, yürüyüşe katılmanın kendisine mutluluk verdiğini dile getirdi.

Yürüyüşe ilk düzenlendiği yıllardan itibaren katıldığını belirten Tapul, "15 senedir yürüyüşe katılmayı hiç aksatmıyorum. Haz veriyor, mutlu ediyor. Kendimi çok farklı boyutlarda hissediyorum, çok iyi hissediyorum. Bu tada varmak bence çok güzel. Herkesin biraz fedakarlık yapıp bu işe gönül vermesi lazım." ifadelerini kullandı.

Doğanın korunmasının önemine de işaret eden Tapul, "Biz dağlarda yürüyoruz, bir çöp atmayız. Elimizden geldikçe korumaya çalıştık. Bizden sonraki insanlara da bir şey bırakmamız lazım. Onun için sahip çıkacağız, mücadele edeceğiz. Allah sağlık verdiği sürece katılmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 75 Yaşında Atatürk Yürüyüşü'ne Katılıyor - Son Dakika

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