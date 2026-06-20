76 Yaşında Mezuniyet Sevinci - Son Dakika
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76 Yaşında Mezuniyet Sevinci

76 Yaşında Mezuniyet Sevinci
20.06.2026 12:30
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Saadet Yasa, Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olarak sınıf arkadaşlarıyla kep attı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünden mezun olan 76 yaşındaki Saadet Söyleyici Yasa, sınıf arkadaşlarıyla kep attı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesinin bu yılki mezuniyet töreninde, yaşam boyu öğrenmenin örneklerinden Yasa da diplomasını aldı. Bölümü başarıyla tamamlayan Yasa, sınıf arkadaşlarıyla kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yasa, lise eğitimini resim bölümünde tamamladıktan sonra sanatla bağını hiç koparmadığını kaydetti.

Seramik sanatına ilgisinin zamanla arttığını belirten Yasa, özellikle "Anadolu kadınları" temalı figüratif çalışmalardan etkilendiğini ve bu ilginin kendisini yeniden eğitim almaya yönlendirdiğini ifade etti.

Yasa, öğrenme sürecinde zorlanmadığını ve en büyük motivasyonunun seramik yapmayı öğrenme isteği olduğunu belirtti.

Üniversite sürecinde ailesinin desteğini hiç eksik etmediğini anlatan Yasa, özellikle eşinin kendisine büyük destek verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kültür, Eğitim, Güncel, Sanat, Yaşam, Bolu, Son Dakika

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