77 Yaşındaki Anne, Engelli Kızını 50 Yıldır Yanlız Bırakmıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

77 Yaşındaki Anne, Engelli Kızını 50 Yıldır Yanlız Bırakmıyor

77 Yaşındaki Anne, Engelli Kızını 50 Yıldır Yanlız Bırakmıyor
10.05.2026 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayşe Cırık, doğuştan engelli kızı Dilek'e 50 yıldır özveriyle bakıyor, zorluklarla mücadele ediyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Ayşe Cırık, doğuştan engelli kızını 50 yıldır bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Ayşe Cırık'ın kızı Dilek Cırık (50), doğuştan fiziksel ve zihinsel engelli olarak dünyaya geldi.

Kızının tedavisi için hem yurt dışında hem de yurt içindeki sağlık kuruluşlarına başvuran Ayşe Cırık, çabalarından bir sonuç alamadı.

Yürümekte ve konuşmakta güçlük yaşayan Dilek Cırık, annesinin desteğiyle günlük ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yaklaşık 17 yıl önce eşinden ayrılan Cırık, kentte engellilere yönelik faaliyet gösteren bir derneğin etkinliklerine zaman zaman katılım sağlıyor.

Yetim aylığı ve kızı için aldığı engelli bakım ücretiyle geçimini sağlayan Ayşe Cırık, imkanları el verdiği ölçüde kızıyla ilgilenmeye devam etmek istiyor.

Ayşe Cırık, AA muhabirine, kızının doğumundan itibaren zorlu bir yaşam sürdüklerini söyledi.

Kızının rahatsızlığının doğuştan olduğunu belirten Cırık, "Rahatsızlığını kimse bilemedi. Biz tedavi için Fransa'ya bile götürdük. Doğuştan olduğu için hiçbir tedavi yapılmadı. 'Böyle büyüsün' dediler, böyle büyüdü. 5-6 sene Ankara'ya ve İstanbul'a tedaviye gittik, geldik. Fransa'ya gidip geldikten sonra tedaviyi bıraktık." diye konuştu.

Cırık, kızını 10 yaşında okula götürmeye başladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Okula başlattım ama böyle tekerlekli sandalye yok, bir şey yok. Okula sırtımda, sandıkla götürdüm. Eskicilerde bir sandığın içine dört teker taktırdık. Onunla gittik, geldik. 5 sene okula gitti, diplomasını aldı. Ben beklemek için dikiş kursuna yazıldım. 5 sene bekledim kışta, yazda. Müdürler de bana biraz destek oldu. Okulda durdum, ana sınıfında durdum, dikiş kursunda durdum. Öyle 5 seneyi doldurduk."

Eşinden ayrıldıktan sonra kendi imkan ve çabasıyla kızıyla ilgilendiğini anlatan Cırık, "Şükür, kendi kendimize idare ediyoruz. Allah razı olsun devlet maaş bağladı. Bir de ben babamdan alıyorum. Başka gelirim yok. Rabb'im kimseye muhtaç etmesin, elden ayaktan düşürmesin." dedi.

Genç annelere seslenen Cırık, çocukların hiçbir koşulda terk edilmemesi gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gitmesinler, çocuklarını hiç bırakmasınlar. Benim 60 yaşında ve 57 yaşında iki oğlum var. Kızım Dilek 50 yaşında. Onların sayesinde ben ayaktayım. Rabb'im bana ömür versin sağlık versin, ömrümün sonuna kadar bakarım. Rabb'im düşünmüştür, benden önce de gitse acı olur benden sonra gitse de çok acı olur."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 77 Yaşındaki Anne, Engelli Kızını 50 Yıldır Yanlız Bırakmıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

13:11
İran’da büyük patlama sesi Vatandaşlar büyük korku yaşadı
İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
11:56
TikTok’ta bir skandal daha Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
TikTok'ta bir skandal daha! Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
11:51
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
11:29
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
11:12
“İş bittikten sonra ihale“ iddiası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a soruşturma izni verildi
"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 13:28:34. #7.12#
SON DAKİKA: 77 Yaşındaki Anne, Engelli Kızını 50 Yıldır Yanlız Bırakmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.