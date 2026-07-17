"78 Can İçin Adalet Yürüyüşü" 7. Gününde Ankara'da... Mağdur Aileler: "Acımıza Ortak Olan Herkesi Yarın Ulus'a Bekliyoruz"

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA) - Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden ailelerin, bakanlık yetkililerinin de yargılanması talebiyle Bolu'dan Ankara'ya başlattığı "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü", yedinci gününde sürüyor. Dün Ankara'ya ulaşan mağdur aileler, yurttaşlara yarın saat 12.00'de Ulus Atatürk Anıtı önünde buluşma çağrısı yaparak, "Vicdan sahibi, 'Bir daha bu acılar yaşanmasın' diyen herkesi adalet talebimizde yanımızda görmek istiyoruz" dedi.

Bolu Grand Kartal Otel yangınında, aralarında çocukların da bulunduğu 78 yakınını kaybedenlerin, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin yargı önünde hesap vermesi" talebiyle Bolu'dan Ankara'ya başlattıkları "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü" yedinci gününde sürüyor. Ailelerin dün Ankara'ya ulaşan yürüyüşleri yarın Ulus Meydanı'nda sona erecek.

Yangında ağabeyi Yılmaz, yeğenleri Nehir ve Doruk'u kaybettiğini belirten Çiğdem Sarıtaş, "Yürüyüşümüzü ailelerimizden Oktay Akişli başlattı. O, bütün yolu kendi yürüdü. Bizler ise başlangıçta ve diğer günlerde ara ara destek olmak için yanında yürüdük. Ama yürüyüşün tamamını Oktay yürüdü" dedi.

"BAKANLIKTAKİ BÜROKRATLAR HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANSIN" TALEBİ

Sarıtaş, "yarım kalan adalet, adalet değildir" şiarıyla yola çıktıklarını vurgulayarak, "Mahkememizin birinci aşaması bitti. Birinci aşamada kimler yargılandı? Otel sahibi, yönetim kurulu üyeleri, genel müdürleri, Bolu Belediyesi çalışanları, İl Özel İdaresi görevlileri ve bazı otel çalışanları yargılandı. Şimdilik çıkan karar bizi tatmin etti. Umarız Yargıtay bu kararı bozmaz ve karar onanır. İkinci aşamada ise bakanlıkların yargılanması vardı. Danıştay 1. Dairesi izin vermişti. Aradan 10 ay geçti ancak hala Çalışma Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı'ndaki bürokratlar yargılanmadı. Biz, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir an önce iddianameyi hazırlamasını ve yargılamaların başlamasını istiyoruz" diye konuştu.

ANKARALI YURTTAŞLARA DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNDULAR

Çiğdem Sarıtaş, Ankaralı yurttaşlara çağrıda bulunarak, "Bizim acımıza saygı duyan, ileride böyle acılar yaşanmaması, emsal kararlar çıkması ve başka facialar yaşanmaması için bize destek olmak isteyen herkesi yarın saat 12.00'de Ulus Atatürk Anıtı önünde yapacağımız basın açıklamasına bekliyoruz. Burada bize destek olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bolu Adalet Sarayı önünden Ankara'ya tüm yolu yürüyen ve yangın faciasında annesi Gülçin'i, ağabeyi Şenol'u ve 11 yaşındaki yeğeni Mina'yı kaybeden Oktay Akişli de "Yürüyüşümüzün yedinci gününü tamamladık. Şu anda Ankara merkezdeyiz. En başından beri yol boyunca verdiğimiz röportajlarda ve demeçlerde de söylediğimiz gibi, bizimle benzer acıları yaşayan ya da acımıza ortak olan herkesi Ankara'ya bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Yangında kızı Nehir ve oğlu Doruk'u kaybeden Duygu Can da "Vicdan sahibi, 'Bir daha bu acılar yaşanmasın' diyen herkesi, adalet talebimizde yanımızda görmek istiyoruz. Yarın saat 12.00'de Ulus Meydanı'nda olacağız" dedi.