"78 Can İçin Adalet Yürüyüşü" 7. Gününde Ankara'da... Mağdur Aileler: "Acımıza Ortak Olan Herkesi Yarın Ulus'a Bekliyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"78 Can İçin Adalet Yürüyüşü" 7. Gününde Ankara'da... Mağdur Aileler: "Acımıza Ortak Olan Herkesi Yarın Ulus'a Bekliyoruz"

17.07.2026 15:13  Güncelleme: 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden aileler, bakanlık yetkililerinin de yargılanması talebiyle Ankara'ya yürüdü. Yürüyüş yarın Ulus Meydanı'nda sona erecek.

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA) - Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden ailelerin, bakanlık yetkililerinin de yargılanması talebiyle Bolu'dan Ankara'ya başlattığı "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü", yedinci gününde sürüyor. Dün Ankara'ya ulaşan mağdur aileler, yurttaşlara yarın saat 12.00'de Ulus Atatürk Anıtı önünde buluşma çağrısı yaparak, "Vicdan sahibi, 'Bir daha bu acılar yaşanmasın' diyen herkesi adalet talebimizde yanımızda görmek istiyoruz" dedi.

Bolu Grand Kartal Otel yangınında, aralarında çocukların da bulunduğu 78 yakınını kaybedenlerin, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin yargı önünde hesap vermesi" talebiyle Bolu'dan Ankara'ya başlattıkları "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü" yedinci gününde sürüyor. Ailelerin dün Ankara'ya ulaşan yürüyüşleri yarın Ulus Meydanı'nda sona erecek.

Yangında ağabeyi Yılmaz, yeğenleri Nehir ve Doruk'u kaybettiğini belirten Çiğdem Sarıtaş, "Yürüyüşümüzü ailelerimizden Oktay Akişli başlattı. O, bütün yolu kendi yürüdü. Bizler ise başlangıçta ve diğer günlerde ara ara destek olmak için yanında yürüdük. Ama yürüyüşün tamamını Oktay yürüdü" dedi.

"BAKANLIKTAKİ BÜROKRATLAR HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANSIN" TALEBİ

Sarıtaş, "yarım kalan adalet, adalet değildir" şiarıyla yola çıktıklarını vurgulayarak, "Mahkememizin birinci aşaması bitti. Birinci aşamada kimler yargılandı? Otel sahibi, yönetim kurulu üyeleri, genel müdürleri, Bolu Belediyesi çalışanları, İl Özel İdaresi görevlileri ve bazı otel çalışanları yargılandı. Şimdilik çıkan karar bizi tatmin etti. Umarız Yargıtay bu kararı bozmaz ve karar onanır. İkinci aşamada ise bakanlıkların yargılanması vardı. Danıştay 1. Dairesi izin vermişti. Aradan 10 ay geçti ancak hala Çalışma Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı'ndaki bürokratlar yargılanmadı. Biz, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir an önce iddianameyi hazırlamasını ve yargılamaların başlamasını istiyoruz" diye konuştu.

ANKARALI YURTTAŞLARA DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNDULAR

Çiğdem Sarıtaş, Ankaralı yurttaşlara çağrıda bulunarak, "Bizim acımıza saygı duyan, ileride böyle acılar yaşanmaması, emsal kararlar çıkması ve başka facialar yaşanmaması için bize destek olmak isteyen herkesi yarın saat 12.00'de Ulus Atatürk Anıtı önünde yapacağımız basın açıklamasına bekliyoruz. Burada bize destek olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bolu Adalet Sarayı önünden Ankara'ya tüm yolu yürüyen ve yangın faciasında annesi Gülçin'i, ağabeyi Şenol'u ve 11 yaşındaki yeğeni Mina'yı kaybeden Oktay Akişli de "Yürüyüşümüzün yedinci gününü tamamladık. Şu anda Ankara merkezdeyiz. En başından beri yol boyunca verdiğimiz röportajlarda ve demeçlerde de söylediğimiz gibi, bizimle benzer acıları yaşayan ya da acımıza ortak olan herkesi Ankara'ya bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Yangında kızı Nehir ve oğlu Doruk'u kaybeden Duygu Can da "Vicdan sahibi, 'Bir daha bu acılar yaşanmasın' diyen herkesi, adalet talebimizde yanımızda görmek istiyoruz. Yarın saat 12.00'de Ulus Meydanı'nda olacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Politika, 3. Sayfa, Ankara, Güncel, Bolu, Ulus, Son Dakika

Son Dakika Güncel '78 Can İçin Adalet Yürüyüşü' 7. Gününde Ankara'da... Mağdur Aileler: 'Acımıza Ortak Olan Herkesi Yarın Ulus'a Bekliyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta otizmli Toprak oyun alanına alınmadı, annesi tartaklandı Esenyurt'ta otizmli Toprak oyun alanına alınmadı, annesi tartaklandı
Avcılar’da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi Avcılar'da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi
Bebek arabasında 1 kilo metamfetaminle yakalanan karı-koca tutuklandı Bebek arabasında 1 kilo metamfetaminle yakalanan karı-koca tutuklandı
Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren sanığa 18 yıl hapis Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren sanığa 18 yıl hapis
Destici: Ahbap Derneği’nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz Destici: Ahbap Derneği'nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz
İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu’nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu'nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak

15:27
KKTC’de asgari ücrete ara zam yapıldı Türkiye ile aradaki fark inanılmaz
KKTC'de asgari ücrete ara zam yapıldı! Türkiye ile aradaki fark inanılmaz
15:05
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi
14:58
Seda Sayan’ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı
Seda Sayan'ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı
13:54
Olcay Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
13:48
Nasuh Mahruki tutuklandı
Nasuh Mahruki tutuklandı
13:33
İşte Oğuzhan Uğur’a yöneltilen suçlamalar
İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 16:16:57. #.0.3#
SON DAKİKA: "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü" 7. Gününde Ankara'da... Mağdur Aileler: "Acımıza Ortak Olan Herkesi Yarın Ulus'a Bekliyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.