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79 Yaşındaki Sanık Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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79 Yaşındaki Sanık Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

İstanbul'un Fatih ilçesinde kayıp ihbarı yapılan Celal Han'ın cesedinin parçalanmış halde bulunması olayıyla ilgili davada, 79 yaşındaki tutuklu sanık Sitrak Kaplan, 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

79 Yaşındaki Sanık Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı
12.12.2023 - 19:24,  Güncelleme: 19:32
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GAYE ŞEYMA CAN

İstanbul'un Fatih ilçesinde 65 yaşındaki Celal Han'ın hakkında kayıp ihbarı yapılmasının ardından 31 Ekim 2022'de bir apartmanın kömürlüğünde parçalanmış halde cesedinin bulunması olayıyla ilgili davada, 79 yaşındaki tutuklu sanık Sitrak Kaplan, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Fatih'te hakkında 26 Ekim 2022 tarihinde kayıp ihbarı çıkarılan 65 yaşındaki Celal Han'ın cesedi 31 Ekim 2022'de bir apartmanın kömürlüğünde parçalanmış halde bulunmuştu. Olayla ilişkin yürütülen soruşturma kapsamda 79 yaşındaki şüpheli Sitrak Kaplan hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İstanbul 36. Ağız Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Sitrak Kaplan, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katıldı. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada dinlenen sanığın damadı İbrahim Kaya, "Ben binaya geldiğimde polisler mervidenlerden iniyordu. Bana kime geldiğimi sordular. Sonra beraber bodruma indik. Ceset yoktu. Kömürlük anahtarının birkaç kişide olduğunu biliyorum" dedi.

Sanığın eski komşusu tanık İmaston Susmak ise "Olayın olduğu gün oturmaya gitmiştim. Kahve, çay içtik. Akşamüstüne kadar kaldım. 15.30 gibi Sitrak ağabey zili çaldı. Yarım saat sonra geldi, yemek yiyip gitti. Ben de evime gittim. Sitrak'ı gördüğümde hal ve hareketlerinde ya da kıyafetinde bir anormallik yoktu" diye konuştu.

"MÜVEKKİLİN FİZİKSEL YAPISI CİNAYETİ İŞLEMEYE UYGUN DEĞİLDİR"

Sanık avukatı, "Müvekkil 79 yaşında tırsak bir adamdır. Kayıp Şube Büro Amirliği bir cinsel ilişki iddiası ortaya atmış, belgeler imzalatılmış. Müvekkilimin akıl sağlığı yerinde değildir. Ayrıca engellidir. Cinayeti işlemeye fiziksel yapısı uygun değildir" diyerek tahliesini be beraatını talep etti.

Sanık söz sözlerinde, "Halim yok, ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

79 YAŞINDAKİ SANIK MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, sanığın "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapsine karar verirken "hırsızlık" suçundan beraatına hükmetti.

Kaynak: ANKA
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İstanbul, Fatih, Ceza, Adliye, Cinayet, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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