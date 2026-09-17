8 ilde suç operasyonunda 76 şüpheli yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 8 ilde düzenlenen organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 76 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Ağrı, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Manisa, Samsun, Sivas ve Van'da bulunan 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda hesaplarında 3 milyar 230 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 76 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; Ağrı ve Samsun'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları, Kırklareli ve Çanakkale'de uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Aydın'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları, Van, Sivas ve Manisa'da çeşitli yöntemlerle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Açıklamada ayrıca, "Güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman jandarmamızı, KOM Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.