8'inci Yöreler Renkler Festivali Antalya'da Başladı

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Bir başka mide bulandıran görüntü daha! Bu kez Antalya\'dan...

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 8'inci Yöreler Renkler Festivali başladı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal barış ikliminin tüm dünyaya yayılması gerektiğini vurgulayarak, "Muratpaşa'daki bu barış iklimini bütün dünyaya örnek göstermek, mümkünse dünyaya yaymak ve paylaşmak çok kıymetli" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 8'inci Yöreler Renkler Festivali, Akdeniz Gecesi ile başladı. Festivalde bu yıl, Antalya'da yaşayan yerleşik yabancıların kurduğu dernekler de dahil olmak üzere 72 hemşehri, kültür, yardım ve dayanışma derneği yer aldı. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan stantlarda dernekler, yörelerinin lezzetlerini, el sanatlarını tanıttı. Festivalin ilk gecesi, Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi ile başladı. Ardından sanatçılar Ateş Ali ve Mevlüt Ahıskalı sahne aldı, gece Uğur Önür konseriyle sona erdi.

Eşi Ümran Uysal ile geceye katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa'da farklı kültür ve milletden insanların bir arada, barış içinde yaşadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Deniz olunmalı, oğlum, bulutuyla, gemisiyle, balığıyla, yosunuyla. Hep beraber deniz olduğumuz bu güzel etkinliğe hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizim Muratpaşa'mız Türkiye'nin yedi bölgesinden ve çevremizdeki ülkelerden gelen insanlarla şekillenmiş bir yaşam tablosuna sahip. Burada güçlü bir komşuluk ilişkisi, hoşgörü, sevgi ve saygı var. Bu, dünyaya örnek olabilecek bir tablo. Muratpaşa'da savaş yok. Dünyanın dört bir yanından gelen insanlar burada barış içinde yaşıyorlar. Onlar bizim misafirlerimiz, komşularımız. Muratpaşa'daki bu barış iklimini dünyaya yaymak, paylaşmak ve örnek göstermek çok kıymetli. Kültürlerin dans, müzik, edebiyat ve sanat aracılığıyla buluştuğu bu zengin ortam, Muratpaşa'yı daha güçlü, renkli ve yaşanılası bir yer yapıyor."

Gecenin sonunda Başkan Uysal, Akdeniz Bölgesi'ni temsil eden dernek başkanlarına plaket takdim etti.