8'inci Yöreler Renkler Festivali Antalya'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

8'inci Yöreler Renkler Festivali Antalya'da Başladı

Geniş Video İzle

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 8'inci Yöreler Renkler Festivali, farklı kültür ve milletlerden insanların bir arada barış içinde yaşadığını sergileyerek, Akdeniz Gecesi ile başladı. Festivalde 72 dernek, yörelerinin lezzetlerini ve el sanatlarını tanıtıyor.

17.09.2024 11:00  Güncelleme: 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 8'inci Yöreler Renkler Festivali başladı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal barış ikliminin tüm dünyaya yayılması gerektiğini vurgulayarak, "Muratpaşa'daki bu barış iklimini bütün dünyaya örnek göstermek, mümkünse dünyaya yaymak ve paylaşmak çok kıymetli" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 8'inci Yöreler Renkler Festivali, Akdeniz Gecesi ile başladı. Festivalde bu yıl, Antalya'da yaşayan yerleşik yabancıların kurduğu dernekler de dahil olmak üzere 72 hemşehri, kültür, yardım ve dayanışma derneği yer aldı. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan stantlarda dernekler, yörelerinin lezzetlerini, el sanatlarını tanıttı. Festivalin ilk gecesi, Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi ile başladı. Ardından sanatçılar Ateş Ali ve Mevlüt Ahıskalı sahne aldı, gece Uğur Önür konseriyle sona erdi.

Eşi Ümran Uysal ile geceye katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa'da farklı kültür ve milletden insanların bir arada, barış içinde yaşadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Deniz olunmalı, oğlum, bulutuyla, gemisiyle, balığıyla, yosunuyla. Hep beraber deniz olduğumuz bu güzel etkinliğe hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizim Muratpaşa'mız Türkiye'nin yedi bölgesinden ve çevremizdeki ülkelerden gelen insanlarla şekillenmiş bir yaşam tablosuna sahip. Burada güçlü bir komşuluk ilişkisi, hoşgörü, sevgi ve saygı var. Bu, dünyaya örnek olabilecek bir tablo. Muratpaşa'da savaş yok. Dünyanın dört bir yanından gelen insanlar burada barış içinde yaşıyorlar. Onlar bizim misafirlerimiz, komşularımız. Muratpaşa'daki bu barış iklimini dünyaya yaymak, paylaşmak ve örnek göstermek çok kıymetli. Kültürlerin dans, müzik, edebiyat ve sanat aracılığıyla buluştuğu bu zengin ortam, Muratpaşa'yı daha güçlü, renkli ve yaşanılası bir yer yapıyor."

Gecenin sonunda Başkan Uysal, Akdeniz Bölgesi'ni temsil eden dernek başkanlarına plaket takdim etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Muratpaşa, Akdeniz, Antalya, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 8'inci Yöreler Renkler Festivali Antalya'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:39 Ehliyette yeni dönem başlıyor Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek
11:10 Bilmeden katilin adını mı verdi Yenge Hediye Güran’ın ifadesinde gözden kaçan detay Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay
10:41 Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi Erdoğan’ın devreye gireceği konuşuluyor Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor
10:06 Ahmet Davutoğlu: Beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin, Erdoğan’ın karşısına çıkmak istiyorum Ahmet Davutoğlu: Beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin, Erdoğan'ın karşısına çıkmak istiyorum
07:59 Narin’le ilgili kahreden gerçek Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış
16:53 Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti Papua Yeni Gine’de kabile savaşı Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti! Papua Yeni Gine'de kabile savaşı
16:30 Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı
16:01 Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu
16:00 Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü
15:55 Mehmet Ali Erbil’nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel Mehmet Ali Erbil'nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel
15:52 Düğüne ’’patlama’’ molası Kimi panikle kaçıştı, kimi halaya devam etti Düğüne ''patlama'' molası! Kimi panikle kaçıştı, kimi halaya devam etti
15:50 Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı 116 yaşındaki Itooka oldu Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı 116 yaşındaki Itooka oldu
15:45 Hindistan’da bir adam,15 kadınla evlendi, kadınlardan mahrem görüntüleri yayınlamakla tehdit ederek fidye aldı Hindistan'da bir adam,15 kadınla evlendi, kadınlardan mahrem görüntüleri yayınlamakla tehdit ederek fidye aldı
15:21 Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar Tutuklu 18 sanığın tahliyesi reddedildi Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar! Tutuklu 18 sanığın tahliyesi reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2024 11:58:13. #1.11#
SON DAKİKA: 8'inci Yöreler Renkler Festivali Antalya'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement