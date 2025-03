8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Farkındalık Etkinliği

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla HayatPark'ta "Görünmeyen emeği fark et" sloganıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Cem Kotan, "Her gün televizyonlarda kadınların taciz ve ölüm haberleriyle uyanıyoruz. Artık bunlara yeter diyoruz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, 'Daha Eşit Bir Konyaaltı' sloganıyla gerçekleştirdiği etkinlik ve çalışmalara devam ediyor. Son olarak Eşitlik Birimi'ni kuran Belediye, Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla HayatPark'ta etkinlik düzenledi.

Kadınların görünmeyen emeğinin fark edilmesini amaçlayan etkinliğe Cem Kotan ile eşi Demet Ayne Kotan, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Müge Gezginci Ünsal, CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, CHP Konyaaltı İlçe Kadın Kolları Başkanı Aslı Tazegül, meclis üyeleri, kadın muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kadınlar, ütü masalarının üzerinde keçeden cüzdanlarını hazırlarken, Kotan ve eşi Demet Ayne Kotan da kadınlara bu özel günde eşlik etti.

Nezihe Muhiddin vurgusu

Etkinlikte konuşan Kotan, 8 Mart'ın yalnızca kutlama değil bir farkındalık günü olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Yüz yıl önce örgütlenerek mücadele veren kadınların mirasına sahip çıkıyorsunuz. Bizler de bu mirasa Konyaaltı Belediyesi olarak yaptığımız anlamlı ve güzel etkinlikle sahip çıkıyoruz. İyi ki varsınız. Emekçi Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Ülkemizin de bu konuyla ilgili bir tarihi var. Bu noktada, Nezihe Muhiddin'i anmadan geçemeyeceğim. Aynı şekilde Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde de haklarınız size teslim edildi. Atatürk'ün mirasına sahip çıkmak hepimizin görevi. Görünmeyen emeği gün yüzüne çıkarmak istedik. Sistemin görmediği bir emeğiniz var. Yükünüz ağır ve bunun bölüşülmesi lazım. Herkese eşit temsiliyet verilmeli. Biz Konyaaltı Belediyesi olarak bunu yapıyoruz. Atamalarımızda da kadın ve erkek eşitliği noktasında buna önem veriyoruz. 10-11 Mart tarihlerinde Yerel Eşitlik Eylem Planı çalıştayımız var. Her gün televizyonlarda kadınların taciz ve ölüm haberleriyle uyanıyoruz. Artık bunlara yeter diyoruz!"

CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz ise şöyle konuştu:

"Atatürk'ün de dediği gibi 'Dünyada her şey kadının eseri.' Biz her alanda mücadele ederek bir yerlere geliyoruz. Bugünün anlamı, bir mücadelenin sonucudur. 8 Mart'ta acı ve elim bir olay yaşanmıştı. O olay, kadın mücadelesinin simgesi olarak dünyaya emek, özgürlük ve barış mücadelesi getirdi. Dolayısıyla burada bir kutlama değil anma yapıyoruz. O gün, fabrikada kaybettiğimiz kadın işçilerimize minnetlerimi sunuyorum. Dünyada kadın hareketinin başlangıcı oldular. O günden bugüne hayatın her alanında mücadele veren kadınlar olarak, bizler mücadele etmeye devam edeceğiz. Cumhuriyetin kazanımlarını asla terk etmeyeceğiz. İyi ki varsınız."

Serbest kürsü kuruldu

Etkinlik öncesinde HayatPark'a serbest kürsü kurularak kadınların seslerinin duyulması da sağlandı.

Kürsüye çıkarak günün anlam ve önemi için konuşan Serap Taşpek, "Ev kadınları her ay ailesinin cebine 130 bin lira koyuyor. Ama bizim hala emeğimiz görünmüyor. Hem içerde hem dışarıda çalışan kadınlar var. Onlar da işten geldiklerinde evde yine aynı şeyleri yapıyor. Biz bunları KİHEP eğitimlerinde gördük. Eğitimlere biraz daha katılarak kendimizi daha çok geliştirebiliriz" diye konuştu.

Bir diğer konuşmacı Meral Aksu da "Başkan Cem Kotan ve ekibine etkinlik için çok teşekkür ediyoruz. Her başarılı erkeğin arkasında mutlaka iyi bir kadın vardır. Arzu ederdim ki her başarılı kadının arkasında da öyle bir erkek olsun. Başarılı insanlar, bu kıymetli kadınların yetiştirdiği güzide insanlardır ve her başarılı insanın arkasında mükemmel bir kadın vardır. İyi ki varsınız, iyi ki varız" dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Emine Türeli ise "Hizmetler eşitlik bakımından gayet başarılı. Bugünkü etkinlik başkanımızın ve kadınların katılımıyla daha neşeli oldu. Başkanımız Cem Kotan'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.