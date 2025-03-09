8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlara Özel İstihdam Günü Düzenlendi

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi İstihdam Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel istihdam günü düzenledi. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, "Bugün istihdam ofisimizde kadınlarımızla buluşup iş başvurularını değerlendirmeye aldık. Amacımız kadınların ekonomik olarak güçlenmesini sağlamak ve bu yöndeki çabalarımızı sürdürmek" dedi.

Eyüpsultan Belediyesi İstihdam Merkezi (ESİM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstihdam Ofisi ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel istihdam günü düzenledi. İBB Kadın İstihdam Programı kapsamında, İBB'nin Silahtarağa'da bulunan İBB Bölgesel İstihdam Ofisi'nde düzenlenen organizasyona iş arayışında olan kadınlar katıldı. Katılımcılar, kurumsal firmaların farklı pozisyonlarda açtıkları iş ilanları için başvuruda bulundu.

Özellikle iş hayatına sağlam bir adım atmak, kariyer yolculuğuna kurumsal bir firmada başlamak isteyen genç kadınlar için önemli bir fırsat sunan organizasyonda vatandaşlar, firmaların temsilcileriyle yüz yüze görüşüp, başvuru yapma imkanı buldu.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen mülakata sadece Eyüpsultanlılar değil İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Düzenlenen organizasyonda iş arayan kadınlarla bir araya gelen Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak Eyüpsultan Belediyesi, Gaziosmanpaşa Belediyesi ve İBB güçlerini birleştirerek kadınlara yönelik önemli bir istihdam fırsatı başlattı. Bugün istihdam ofisimizde kadınlarımızla buluşup iş başvurularını değerlendirmeye aldık. Amacımız kadınların ekonomik olarak güçlenmesini sağlamak ve bu yöndeki çabalarımızı sürdürmek" diye konuştu.

Kariyer yolculuğuna kurumsal bir firmada başlamak isteyen vatandaşlar ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, mülakatla ilgili görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde böyle bir organizasyonun düzenlenmesi bizler için büyük bir şans. Firmalarla doğrudan görüşmek, kendimizi ifade etme fırsatı bulmak çok değerli. Kadınlara yönelik bu destek, iş hayatına atılmamızda bize cesaret verdi."