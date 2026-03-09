8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' temasıyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' temasıyla kutlandı

09.03.2026 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' temasıyla etkinlikler düzenlendi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' temasıyla etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda THY ve TCDD seferlerinde özel anonslar yapıldı, spor müsabakalarında farkındalık pankartları açıldı, Ankara'daki Atakule günün anlamına özel renklendirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' ana temasıyla Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Bu kapsamda ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle 7 Mart'ta İstanbul'da 500 davetlinin katıldığı iftar programı düzenlendi. Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) gün içinde düzenlediği seferlerde 8 Mart'ın anlam ve önemine değinen anonslar yapıldı. Anonslarda, 'Bugün 8 Mart. Dünya Kadınlar Günü. Değer üreten, emeğiyle ekonomiye ve topluma güç katan kadınlarla sürdürülebilir kalkınma mümkündür. Toplumsal dönüşümün öncüsü olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun' ifadelerine yer verildi. Ayrıca Bakanlık tarafından hazırlanan görseller, THY seferlerinde kabin içi ortak ekranlarda ve koltuk önü ekranlarında, TCDD'nin sabit tesislerinde ise vagon içi ortak ekranlarda ve koltuk önü ekranlarında gösterildi.

SPOR MÜSABAKALARINA 8 MART'A ÖZEL PANKARTLARLA ÇIKILDI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında spor karşılaşmalarında farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) bünyesindeki müsabakalara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkat çeken pankartlarla çıkıldı.

ATAKULE 8 MART İÇİN RENKLENDİRİLDİ

Başkent Ankara'nın simgelerinden Atakule de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için renklendirildi ve kuleye günün önemine değinen mesaj yansıtıldı. Tüm Türkiye'de 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' ana temasıyla gerçekleştirilen programların başlık etiketi 'kalkınmada kadın' olarak belirlenirken, şehirlerde çeşitli pankart ve billboardlarda bu mesaja yer verildi. Ayrıca günün anlam ve önemine ilişkin çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlik kapsamında Bakanlık internet sitesinde 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' İlkelerini içeren niyet beyanı imzaya açıldı. Ayrıca 'https://kadingirisimci.gov.tr' internet sayfasına niyet beyanının imzalanmasına yönelik imza butonu eklendi.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Etkinlikler, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' temasıyla kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar Rizespor’dan üst üste 3. galibiyet Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar! Rizespor'dan üst üste 3. galibiyet
Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı
Fatih Karagümrük’ü de yenemedi Burak Yılmaz için çanlar çalıyor Fatih Karagümrük'ü de yenemedi! Burak Yılmaz için çanlar çalıyor
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti
Daha 16 yaşındaydı Köpekten kaçarken canından oldu Daha 16 yaşındaydı! Köpekten kaçarken canından oldu

11:40
İran Kadın Milli Futbol Takımı’na İran’da saldırı
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı
11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:07
Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
11:06
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
11:02
İran’ın yeni liderine Çin’den ilk yorum Resti çektiler
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler
10:25
Orta Doğu’da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 12:15:42. #7.12#
SON DAKİKA: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' temasıyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.