8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü davasında savcı ceza istedi

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GAYE ŞEYMA CAN

2020'deki 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne katıldıkları için haklarında üç farklı suçlamadan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 33'ü kadın toplam 35 kişinin yargılandığı davada duruşma savcısı, sanıkların, 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından beraat, 'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçundan ise ayrı ayrı 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

4 yıl önce 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Beyoğlu'nda yapılmak istenen 'Feminist Gece Yürüyüşü'nde gözaltına alınan 33'ü kadın toplam 35 kişi hakkında her biri için ayrı ayrı olmak üzere '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından toplamda 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın 9'uncu duruşması dün görüldü. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu.

GRUBUN UYARILARA RAĞMEN DAĞILMADIĞI AKTARILDI

Esasa ilişkin görüşünü açıklayan savcı, kadınların uyarılara rağmen yürümekte ısrar ettikleri, bunun sonucunda polis tarafından kalkanlarla Firuzağa Meydanı yönüne doğru alandan uzaklaştırıldıkları, yürümekte ısrar etmeleri sonucunda ise ilk olarak grubun içerisinden 8 kadın ve 2 erkeğin gözaltına alındığı, Sıraselviler Caddesi'nde bulunan 80 kişilik grubun da aynı şekilde kalkanlarla alandan uzaklaştırılmaya çalışıldığı, grubun slogan atmaya devam ettiği ve içlerinden 25 kadının daha gözaltına alındığı aktardı. Yargılama sürecinde vefat eden sanık Rojda Elçi yönünden ise düşme kararı verilmesi istendi.

35 KİŞİNİN HAPSİ İSTENDİ

Duruşma savcısı, 33'ü kadın 35 kişinin, 'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçundan ayrı ayrı 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Savcı, kadınların üzerine atılı 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarının ise sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle bu iki suçtan tüm sanıkların beraatlarına karar verilmesini istedi. Sanık avukatları, savcının görüşlerine karşı savunmalarını hazırlamak üzere süre istedi. Mahkeme, 2 Mayıs'a erteledi.