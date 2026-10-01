8 Mart'ta eşini bıçakla öldüren sanığa Muğla'da ağırlaştırılmış müebbet verildi - Son Dakika
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8 Mart'ta eşini bıçakla öldüren sanığa Muğla'da ağırlaştırılmış müebbet verildi

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8 Mart\'ta eşini bıçakla öldüren sanığa Muğla\'da ağırlaştırılmış müebbet verildi
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Muğla Kavaklıdere'de 8 Mart'ta eşini bıçakla öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanık, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı; sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya eşi Sermin Bacak'ı öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık Ali Bacak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Sanık Bacak, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi.

Tanık olarak dinlenen sanığın ablası Şengül Şahin, olay günü kardeşi ile eşi arasında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Sermin Bacak'ın mutfaktan bıçak aldığını ve daha sonra tüfekle kendilerine yöneldiğini öne sürdü.

Sanık avukatı da müvekkilinin, eşinin bıçak bulunan elini tuttuğunu ve kendisini korumaya çalıştığını, olayın düşme sonucu gerçekleşmiş olabileceğini öne sürerek sanığın beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise önceki mütalaasını tekrarlayarak sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının kovuşturmanın genişletilmesine yönelik talebini reddetti.

Heyet, Ali Bacak'ı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmasına yer olmadığına karar veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyesi avukat Perihan Ceviz Turasay, davayı gözlemci olarak takip ettiklerini belirtti.

Olay

Kavaklıdere ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ali Bacak ile eşi Sermin Bacak arasında tartışma çıkmış, tartışmanın ardından Ali Bacak eşini bıçakla göğsünden bıçaklamıştı.

Ağır yaralanan Sermin Bacak olay yerinde hayatını kaybetmiş, Ali Bacak ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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