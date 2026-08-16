Hataylı genç karateci Nassa'nın hedefi Avrupa ve dünya şampiyonluğu - Son Dakika
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Hataylı genç karateci Nassa'nın hedefi Avrupa ve dünya şampiyonluğu

Hataylı genç karateci Nassa\'nın hedefi Avrupa ve dünya şampiyonluğu
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Hatay'da 8. sınıf öğrencisi Ahmet Nassa (13), 4 yılda katıldığı karate turnuvalarında 28'i birincilik olmak üzere 30 madalya kazandı. Uluslararası organizasyonlara hazırlandığını belirten Nassa, hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi. Antrenörü Beraat Musab Tümay, Nassa'nın düzenli ve istikrarlı çalıştığını, dünya şampiyonasına hazırlandığını ifade etti.

HATAY'da 8'inci sınıf öğrencisi Ahmet Nassa (13), 4 yıldan bu yana katıldığı karate turnuvalarında kendi yaş ve kilo kategorilerinde 28'i birincilik olmak üzere 30 madalya kazandı. Uluslararası organizasyonlara katılmaya hazırlandığını belirten Nassa, "Önce Avrupa şampiyonluğu, sonrasında da dünya şampiyonluğu istiyorum" dedi.

Reyhanlı ilçesi Şehit Sezer Uçar Ortaokulu öğrencisi Ahmet Nassa, 4 yıllık karate hayatında katıldığı Akdeniz, Kapadokya, Türkiye ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yarışmalarında 28'i birincilik olmak üzere 30 madalya kazandı. Okulun yanı sıra karate eğitimini de sürdüren Nassa, başarı basamaklarını tırmanmak istediğini söyledi. Nassa, "Şimdi uluslararası organizasyonlara katılmaya hazırlanıyorum. Artık hedefim önce Avrupa şampiyonluğu, sonrasında da dünya şampiyonluğu" dedi. Nassa'yı turnuvalara hazırlayan karate antrenörü Beraat Musab Tümay ise "Çalışmalarına düzenli ve istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Karatede yüksek dereceler elde etti, şimdi de dünya şampiyonasına hazırlanıyor. Umarım başarılarına yenilerini ekleyecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Hatay, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hataylı genç karateci Nassa'nın hedefi Avrupa ve dünya şampiyonluğu - Son Dakika

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