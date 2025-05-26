8. Teferic Şenlikleri Balkan Rüzgarıyla Renklendi

(BALIKESİR) - Ayvalık Küçükköy'de bu yıl 8'incisi düzenlenen Teferic Şenlikleri'nde üç gün boyunca Balkan rüzgarı esti. Binlerce vatandaşın katıldığı şenlikler, stantlar, atölyeler, konserler ve uluslararası konuklarla renkli görüntülere sahne oldu.

8. Teferic Şenlikleri, kültürü, müziği, emeği ve coşkuyu bir araya getirerek yalnızca Küçükköy'ü değil, tüm Ayvalık'ı Balkanlar'ın kalbine dönüştürdü. 120 stantta kadınların el emeği eserleri sergilenirken, Balkan Mutfağı'nın özel tatlar da damaklarda iz bıraktı. Boşnak böreğinden sabun yapımına, sepet örücülüğünden geleneksel el işlerine kadar geniş yelpazeli etkinlikler yoğun ilgi gördü.

Karadağ Diaspora Bakanı Mirsad Azemoviç ile kardeş şehir Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve beraberindeki meclis üyeleri, şenlik boyunca Küçükköy'ün kültürel zenginliklerini deneyimledi.

Dicle Çakır ve Orkestrası'nın açılış konseriyle başlayan etkinlikler, Gamze Matracı'nın "Balkan Şenliği" konseptli büyük Teferic konseri ile zirveye ulaştı.

Ayvalık Giritliler Derneği Mübadele Türküleri ve Rebetiko Korosu ve Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği Korosu, Şef Selami Seler yönetiminde Ağaçaltı Meydanı'nı türküyle doldurdu. Ayvalık Belediyesi UNESCO Alan Başkanlığı'nın düzenlediği "UNESCO Dünya Mirası Somut Olmayan Kültürel Miras Açısından Küçükköy'e Bakmak" başlıklı söyleşi ise bilgi dolu bir mola sundu.

Kadınların oluşturduğu Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, şenlik boyunca yöresel ve doğal ürünleri tanıtırken, düzenledikleri Boşnak böreği Atölyesi ile geleneksel mutfağı izleyicilere birebir aktardı.

Belediye Başkanı Ergin, şenlik boyunca gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Teferic artık yalnızca Ayvalık'ın değil, ülkemizin dört bir yanından ve yurtdışından misafir ağırlayan bir kültür markası. Her yıl daha iyisini yapmak, daha geniş kitlelere ulaşmak bizim görevimiz. Bu sorumluluğu seve seve üstleniyoruz" dedi.