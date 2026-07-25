8. Türk-Arap Sanatçılar Buluşması Başladı - Son Dakika
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8. Türk-Arap Sanatçılar Buluşması Başladı

8. Türk-Arap Sanatçılar Buluşması Başladı
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Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen buluşmada sanat eserleri ve etkinlikler sanatseverlerle buluştu.

Türk-Arap Derneği, Türk-Arap Sanat Evi, Rami Kütüphanesi ve Gaziosmanpaşa Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 8. Türk-Arap Sanatçılar Buluşması, "Renkler Hikayeler Çizer" temasıyla Rami Kütüphanesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Türkiye ile Arap dünyası arasında kültürel ve sanatsal bağların güçlendirilmesini amaçlayan organizasyonda resim, hat sanatı ve el sanatlarından oluşan eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Program kapsamında ayrıca, sanatçı söyleşileri, seminerler, kültürel sunumlar, müzik dinletileri ve sanatçı buluşmaları da gerçekleştirilecek.

Programın açılışında konuşan Türk-Arap Derneği Başkanı Metin Turan, "8. Türk-Arap Sanatçılar Buluşması vesilesiyle kültürün, sanatın ve dostluğun aynı çatı altında buluşmasına hep birlikte şahit oluyoruz. Sanat, dili, dini ve milliyeti aşan evrensel bir köprüdür. Türkiye ile Arap dünyası arasında bu köprüyü daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra bir diğer hedefimiz de, Arap Baharı'ndan sonra ülkemize gelen sanatçılarla birlikte buluşmalar düzenlemek ve bir kaynaşmaya vesile olmak." ifadelerini kullandı.

"Türkler ve Araplar iki ayrı millet değil, İslam medeniyetinin ana kurucu unsurlarıdır"

Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, buluşmanın tarihi bir mekanın atmosferinde gerçekleştiğine vurgu yaparak, "Türkler ve Araplar iki ayrı millet değil, İslam medeniyetinin ana kurucu unsurlarıdır. Bu iki ana unsurun, iletişimini ve dostluğunu besleyecek çalışmalara fazlasıyla ihtiyaç var. Sanatçılara ise bu diyalog noktasında önemli bir sorumluluk düşmektedir. Bizler de burada sanatçılarımızın kıymetli eserlerini görünür kılmak için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Türk sanatçılar adına konuşan müzehhibe Zeynep Seyhun, etkinlikte yer aldığı için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "21 yıldır geleneksel sanatlar alanında çalışmalarda bulunuyorum. Bu etkinliğe de 'Kabe Kapısı Örtüsü' eserimle katılıyorum. Programın arkasında ise gerçekten de büyük bir emek ve çaba var. Sanatın birleştirici gücüyle Türk-Arap dostluğunu burada iki gün boyunca hep birlikte yaşayacağız." şeklinde konuştu.

Açılışına, Tunus Görsel Sanatçılar Derneği Başkanı Latifa Mohamed Jelassi'nin de katıldığı 8. Türk-Arap Sanatçılar Buluşması, iki gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Etkinliğe bu yıl Türkiye'nin yanı sıra Tunus, Fas, Mısır, Suriye, Irak, Lübnan, Yemen, Filistin, Kuveyt, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'dan sanatçılar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 8. Türk-Arap Sanatçılar Buluşması Başladı - Son Dakika

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