8 ülkede yakalanan 76 suçlu, 29'u kırmızı bültenle aranıyordu, Türkiye'ye iade edildi - Son Dakika
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8 ülkede yakalanan 76 suçlu, 29'u kırmızı bültenle aranıyordu, Türkiye'ye iade edildi

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8 ülkede yakalanan 76 suçlu, 29\'u kırmızı bültenle aranıyordu, Türkiye\'ye iade edildi
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İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol-Europol koordinesinde 8 ülkede yürütülen çalışmalarla yakalanan 76 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. İade edilenler arasında 29'u kırmızı bültenle, 47'si ulusal seviyede aranan kişiler bulunuyor.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı; Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 8 farklı ülkede yakalanan 29'u kırmızı bültenle, 47'si ulusal seviyede aranan toplam 76 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi.

Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda; EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıklarınca yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların Türkiye'ye iadesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; çalışmalar kapsamında, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen iş birliği sonucunda Gürcistan'da 61, Yunanistan'da 4, Almanya'da 4, Fransa'da 2, ABD'de 2, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'da birer kişi olmak üzere toplam 76 kişi yakalanarak Türkiye'ye iadesi sağlandı. İade edilenler arasında kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi yer aldı.

Açıklamada, kırmızı bültenle aranan 29 kişinin isimleri H.Ö., M.Ü., M.A.Ç., U.A., V.H., Y.B., D.T., A.K., M.E.D., E.K., H.S., B.Ö., H.Ö., Ö.Ö., M.C., D.T., S.H., E.S.I., F.Ş.Ç., D.A.Ş., F.D., A.Y.Ö., A.D., B.A., E.A., B.S., A.P., S.E. ve B.E. olarak sıralandı.

Ulusal seviyede aranan 47 kişinin ise R.İ., R.Ö., U.T., M.R., G.K., Y.D., A.M., M.T., E.K., C.T., M.K., M.Ş., S.K., M.G., K.A., E.K., M.Ü., M.K., F.E.A., F.U., M.C.A., S.Y., S.Ö., M.Ö., F.C.B., H.D., M.E., K.A.İ., H.Y., D.Z., M.D.Ş., U.S.Ç., Ü.A., A.C., M.O.Ö., M.B., G.S., E.A., U.K., M.Y., C.Ö., A.D., G.K., E.İ., E.İ., M.Ö. ve M.U. olduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA
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