8. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni Sona Erdi
Karaman'da düzenlenen şölen, konserler ve dans gösterileriyle tamamlandı.
Karaman Belediyesince düzenlenen "8. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni" etkinliklerle sona erdi.
Türk Dünyası Kültür Parkı'ndaki etkinliğin son gününde, çeşitli ülkelerden gelen dans toplulukları gösterilerini sundu.
Ardından şarkıcı Ozan Manas ve Serkan Kaya konser verdi, havai fişek gösterisi sunuldu.
Programa, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, TÜRKSOY Strateji Geliştirme Daire Başkanı Melik Özsöz ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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