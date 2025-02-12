8 Yaşındaki Azra'ya Başarılı Böbrek Nakli - Son Dakika
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8 Yaşındaki Azra'ya Başarılı Böbrek Nakli

8 Yaşındaki Azra\'ya Başarılı Böbrek Nakli

Samsun'da, böbrek reflüsü olan 8 yaşındaki Azra Elif Yeşil'e annesinden böbrek nakli yapıldı.

12.02.2025 14:49
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Samsun'da, doğuştan böbrek reflüsü bulunan 8 yaşındaki Azra Elif Yeşil'e, annesinden alınan böbrek başarıyla nakledildi.

Ordu'da doğuştan tek böbreği bulunan Azra Elif Yeşil'e, henüz birkaç günlükken böbrek reflüsü teşhisi konuldu.

Aradan geçen yıllarda Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılan tedaviye rağmen hastalığın ilerlemesi üzerine böbrek nakli kararı alındı.

OMÜ Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Böbrek Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu'nun başkanlığındaki ekip tarafından 5 gün önce yapılan operasyonla küçük Azra Yeşil'e, 35 yaşındaki annesi Tuğçe Yeşil'den alınan böbrek başarıyla nakledildi.

Sağlığına kavuşan küçük Azra Yeşil, hastaneden taburcu edilecek.

"Son döneme girildiği anda aileyle nakil süreçlerini konuşmaya başlıyoruz"

OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hülya Nalçacıoğlu, gazetecilere, Azra Elif Yeşil'in doğuştan böbrek reflüsü denilen, idrarın böbreklere geri kaçma rahatsızlığı olduğunu söyledi.

Böbrek reflüsü nedeniyle Azra Elif'in sürekli enfeksiyon olduğunu belirten Nalçacıoğlu, "Cerrahi müdahaleye rağmen bazen kronik böbrek hastalığı gelişebiliyor. Son döneme girildiği anda aileyle nakil süreçlerini konuşmaya, diyaliz süreçlerini paylaşmaya başlıyoruz. Şanslı ki hastamız hiç diyalize girmeden anneden nakil süreçlerini hızlandırdık ve hastanemizde operasyonu gerçekleştirdik. Hastamız sağ salim bugün taburcu edilecek." ifadelerini kullandı.

Doğuştan böbrek rahatsızlığı bulunan çocukların mutlaka çocuk nefrolojisine görünmeleri gerektiğini vurgulayan Nalçacıoğlu, "Tek böbreği olan bir hasta hayatını devam ettirebilir. Hastamızın tek böbreği vardı ama o böbreğinde de sıkıntı olması nedeniyle kronik böbrek hastalığı süreci ilerledi." dedi.

OMÜ Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Abdulmetin Ergün de Azra'nın 1,5 yıldır son dönem böbrek yetmezliği yaşadığını, yapılan testler sonrasında nakile uygun görüldüğünü belirterek, "Başarılı bir operasyon yapıldı. Sonrasındaki kontrollerinde böbrek değerleri düzeldi. Yüz güldürücü sonuç aldığımızı düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

"Yeri geldi ağladık, üzüldük, yıprandık ama güçlü olduk ve sonunda başardık"

Anne Tuğçe Yeşil ise kızının böbrek yetmezliğini 6 günlükken öğrendiklerini, bebekliğinden bugüne kadar sürekli mücadele içinde olduklarını anlattı.

Fiziki olarak genel sorunu bulunmadığını dile getiren Yeşil, "Ama gribi, enfeksiyonu uzun sürede atlatıyordu. Koşarken normal çocuklardan önce yoruluyordu. Artık o da çok yorulmuştu. Nakil olmasını en başından istedik ama vakit bugüneymiş. Yeri geldi ağladık, üzüldük, yıprandık ama güçlü olduk ve sonunda başardık." diye konuştu.

Ameliyat sonrası kızının ve kendisinin sağlığa kavuştuklarına işaret eden Yeşil, "Gerçekten inanılmaz bir şey. Üç böbreğim olmuş olsaydı, bir evladım daha aynı şekilde bu durumda olsaydı hiç çekinmeden diğeri için de aynısını yapardım." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 8 Yaşındaki Azra'ya Başarılı Böbrek Nakli - Son Dakika

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