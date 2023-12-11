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8 yaşındaki çocuk motosiklet kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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8 yaşındaki çocuk motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde babasıyla yolun karşısına geçerken motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Işıl Erem'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

11.12.2023 - 22:42,
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ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde babası ile yolun karşısına geçerken motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden Işıl Erem'in (8) cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yeni Batı Mahallesi Başkent Bulvarı'nda, dün akşam saatlerinde babası Evren Erem'in elinden kurtulup, yola çıkan Işıl Erem'e, C.M. yönetimindeki 06 DNK 037 plakalı motosiklet çarptı. Kazada Işıl Erem olay yerinde hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü C.M. ağır yaralandı. C.M.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Öte yandan Işıl Erem'in cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenazeye ailesi ve yakınları katıldı. Babası Erem, cenazede güçlükle ayakta durdu. Işıl Erem'in tabutunun üzerine montu örtüldü. Namaz sonrası Erem'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)

8 yaşındaki çocuk motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: 8 yaşındaki çocuk motosiklet kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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