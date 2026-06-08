Gazze'de Okul Dönüşü Bombalanan 8 Yaşındaki Mahmud'a Baba Gözyaşı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda sırtında çantasıyla okuldan eve dönerken yaşamını yitiren 8 yaşındaki Mahmud'un babası Yusuf Süleyman, yavrusuna gözyaşlarıyla "Oğlum okuldan dönüyordu." diyerek veda etti.

İsrail ordusunun bugün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 8 yaşındaki Mahmud Cad Süleyman'ın da aralarında olduğu 3 Filistinli öldü, 10 kişi de yaralandı.

Sırtında çantasıyla okuldan dönerken İsrail bombalarına hedef olan küçük çocuğun cansız bedeni Gazze'nin kuzeyindeki bir hastaneye getirildi.

Mahmud'un babası Yusuf Süleyman ile akrabaları, küçük ocuğun cenazesine sarılarak gözyaşı döktü.

Çocuğun kefenlenmesi sırasında yavrusuna veda eden baba, Süleyman, "Oğlum okuldan dönüyordu." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Mahmud'un hayatını kaybettiği sırada sırtında olan okul çantasını çıkarmaya çalışan yakınları, "Bu çocuk nasıl bir tehlike oluşturuyordu?" diyerek İsrail'in sivilleri ve çocukları hedef almasına tepki gösterdi.

"Sırtında çantasıyla yerde kanlar içinde yatıyordu"

Oğluna veda eden acılı baba Yusuf Süleyman, AA muhabirine saldırı anını şu sözlerle anlattı:

"Oğlum her gün okuldan dönerken benim dükkana uğrardı. Bugün de öyle okuldan çıkışta daha eve gitmeden dükkana uğradı. Gelince bana 'Baba bakkaldan bir şey alabilir miyim? diye sordu. Ben de 'git oğlum ne istiyorsan al' dedim. 'Canım gazoz istiyor' dedi. Gidip gazoz aldı, döndüğünde 'ben artık eve dönüyorum' dedi. Ben de 'dön oğlum' dedim."

Oğlunun 30-40 metre uzaklaşmasının ardından bölgede patlama sesi duyulduğunu aktaran Süleyman, "Eğer böyle olacağını bilseydim, yemin ederim eve dönmesine asla izin vermezdim." dedi.

"Keşke onun yerine ben ölseydim"

Koşup olay yerine gittiğinde oğlunu gördüğünü söyleyen Süleyman, "Hemen yan taraftaki kardeşime koştum dedim ki içimde kötü bir his var sonra olay yerine gittim bir baktım ki oğlum sırtında çantasıyla yerde kanlar içinde yatıyor. Başından ve boynundan kanlar akıyordu." ifadelerini kullandı.

"Benim yavrum şehit oldu." diyerek ağlayan baba, "Keşke onun yerine ben ölseydim." sözleriyle acısını paylaştı.

İsrail ordusunun bugün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, biri 8 yaşındaki çocuk 3 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son verilere göre toplam can kaybının 72 bin 980'e, yaralı sayısının da 173 bin 171'e yükseldiği bildirilmişti.