8 Yaşındaki Narin Güran Cinayeti Davası - Son Dakika
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8 Yaşındaki Narin Güran Cinayeti Davası

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Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın cinayetinde, cesedini taşıyan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı.

31.10.2024 14:21
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DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Narin Güran'ın (8) cesedini dere yatağına taşıdığı tespit edilen Nevzat Bahtiyar'ın, jandarma ve soruşturma savcıları eşliğinde yapılan olay yeri keşif görüntüleri ortaya çıktı.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuval içerisinde ve üstü taşlarla kapatılarak çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması 7 Kasım'da 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Soruşturma kapsamında, tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Nevzat Bahtiyar'a 9 Eylül'de yaptırılan olay yeri keşif görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, jandarma personeli tarafından elleri kelepçeli olarak mahalleye getirilen Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini Salim Güran'dan ilk nerede ve nasıl aldığını jandarmaya ve soruşturma savcısına tarif etti. Bahtiyar, Narin'in cansız bedeninin Salim Güran'ın aracında ön yolcu koltuğunda olduğunu ve Salim Güran'ın 'Bunu kaybet' dediğini belirterek, "Kaybetmezsen ailenin başına ne geleceğini biliyorsun' dedi. Mecbur kaldım. 200 bin TL vereceğini söyledi. Battaniyenin içinden çıkardık. Arabamın bagajındaki çuvalı aldım. Birlikte çuvala koyduk. Narin'in üzerinde çanta vardı. Kırmızı terliği ayağındaydı. Birlikte benim arabamın arka koltuğunun alt tarafına koyduk. Dereyi göstererek oraya götür dedi" diye konuştu.

Daha sonra dere yatağına götürülen Bahtiyar, burada Narin'in cansız bedenini nasıl götürdüğünü tarif etti. Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini kucağına alarak düşürmeden yürüdüğünü belirterek, "Yere bıraktım. Üzerine taş bıraktım" dedi.

8 Yaşındaki Narin Güran Cinayeti Davası
Kaynak: DHA

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