80 Yaşındaki Kaşık Ustası Geleneği Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

80 Yaşındaki Kaşık Ustası Geleneği Sürdürüyor

04.06.2026 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sabri Özşahin, 70 yıldır el emeğiyle kaşık yaparak Taraklı'nın kaşıkçılık geleneğini yaşatıyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde "Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahilik Belgesi" bulunan 80 yaşındaki kaşık ustası Sabri Özşahin, dedelerinden miras kalan kaşıkçılık geleneğini ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor.

Alballar Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Özşahin, AA muhabirine, 70 yıldır şimşir ve kayın ağacından kaşık ile tarak yaptığını söyledi.

Dede ve babadan kalan mesleği ömrünü yettiği kadar sürdürmeye çalışacağını belirten Özşahin, "Çocukluğumda Göynük ve Taraklı'da el emeğiyle kaşık yapan ustalar vardı ama şu anda kimse elde yapmıyor, herkesin atölyesi ve makinesi var artık, kaşık makinede yapılıyor." dedi.

Özşahin, çocukluğunda yemek kaşıkları yaptıklarını aktararak, "1970'lere kadar bu memlekette şimşir kaşıkla yemek yenirdi. İlçenin neredeyse yüzde 80'i kaşıkçılıkla ilgilenirdi. En güzel kaşık şimşir kaşığıdır. Şimşir kaşık ile yemek yiyen insanda kesinlikle mide hastalığı, ağız ve diş sağlığı sorunu olmaz." diye konuştu.

El emeğiyle kaşık yapmanın zorluklarını anlatan Özşahin, makine üretimine geçilmesiyle kaşık ustası olarak yetiştirecek çıkar bulamadıklarını dile getirdi.

Türkiye'de farklı festivallere giderek kaşıkçılık mesleğini tanıtmaya çalıştığını, hemen hemen her ile kaşık gönderdiğini anlatan Özşahin, "Parmaklarım şu anda tutmuyor ama işimi de çok seviyorum. Parmaklarım durana kadar çalışacağım. Babam bana başka hiçbir şey yaptırmadı, hayatımda hiç çiftçilik ve hayvancılık yapmadım. Gençliğimde günde 250 adet kaşık yapıyordum. Şimdi ise günde 2 veya 3 kaşık yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 80 Yaşındaki Kaşık Ustası Geleneği Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu İzmir'de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu
Aziz Yıldırım’dan stoper zirvesi Aziz Yıldırım'dan stoper zirvesi
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
Reha Muhtar’ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı Reha Muhtar'ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
Dilan- Engin Polat çiftinin koruması Can Polat’ı vuran saldırgan yakalandı Dilan- Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ı vuran saldırgan yakalandı
Sınırları epey zorladı Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’ı kızdıracak sözler Sınırları epey zorladı! Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ı kızdıracak sözler

14:21
Salı günü grup toplantısı yapacak mı Kılıçdaroğlu kararını verdi
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi
14:15
Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti
Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti
14:01
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
13:47
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran’ın avukatından ilk açıklama geldi
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi
13:30
Can Polat’ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
Can Polat'ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
12:23
Özgür Özel’in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 15:34:30. #7.13#
SON DAKİKA: 80 Yaşındaki Kaşık Ustası Geleneği Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.