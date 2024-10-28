80 Yılın Ustası: Saraç Kemal Gürcüm Mesleği Bırakıyor - Son Dakika
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80 Yılın Ustası: Saraç Kemal Gürcüm Mesleği Bırakıyor

80 Yılın Ustası: Saraç Kemal Gürcüm Mesleği Bırakıyor

Diyarbakır'da 92 yaşındaki Kemal Gürcüm, 80 yıldır sürdürdüğü saraçlık mesleğini bırakacağını açıkladı.

28.10.2024 12:08
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DİYARBAKIR'da Kemal Gürcüm (92), 12 yaşında başladığı saraçlık mesleğini 80 yıldır sürdürüyor. Artık yaşlandığı ve tek başına zorlandığı için mesleği bırakacağını söyleyen Gürcüm, "80 yıla yakındır bu mesleği yapıyorum. Eskiden iş vardı, şimdi yok. Yaptığım eyerler, artık o kadar satılmıyor. Bu meslek öldü, ben de vakit geçsin diye dükkana geliyorum" dedi.

Sur ilçesinde yaşayan Kemal Gürcüm, saraçlık mesleğini 80 yıldır sürdürüyor. Yaklaşık 20 metrekarelik iş yerinde çalışan Gürcüm, işlerin artık eskisi gibi olmadığını belirterek, "80 yıla yakındır bu mesleği yapıyorum. Küçüktüm, 12 yaşından itibaren babamın yanında çalışmaya başladım. 60 yıldır da bu dükkandayım. Rahmetli babam 1980 yılında vefat etti. O ölene kadar beraber çalışıyorduk. O öldükten sonra şimdiye kadar çalışıyorum. Eskiden vardı, şimdi iş yok. Yaptığım eyerler, artık o kadar satılmıyor, şimdi alacak kimse yok. Benim gibi birkaç kişi vardı, öldüler. Şimdi caminin karşısında 3 tane saraç ustası var" dedi.

'ESKİDEN YANIMDA 4-5 KİŞİ ÇALIŞIRDI'

Yaptığı eyerlere eskiden çok rağbet olduğuna değinen Gürcüm, "At eyeri yapıyorum. İstanbul, İzmir, Ardahan, Kars, neresi olursa isteyenlere gönderiyorum. Zanaat öldü, artık kemer yaparak satıyorum. At eyerleri, yukarda duruyor, hiç satılmıyor. İş yok. Eskiden hayvan çoktu, at çoktu. Şimdi ise hayvanın yerini taksiler aldı. Bu meslek öldü. Ben de vakit geçsin diye dükkana geliyorum. 3 çocuğum var, onlar da başka iş yapıyorlar. Ben de artık bırakmak istiyorum, çünkü hiç iş yok. Evde sabrım gelmediği için buraya vakit geçsin diye geliyorum. Artık çalışamıyorum, hemen hemen bırakmak üzereyim. Yaşlıyım, biraz rahatsızlığım da var. Böyle yavaş yavaş atlar için minderler de hazırlıyorum. Eskiden, 4-5 sene evvel yanımda 5 işçi çalışıyordu. Şimdi kimse çalışmıyor" diye konuştu.

'AHLAKI VE KOMŞULUĞU İYİ BİR USTADIR'

Mobilya malzemeleri satan komşusu Tarık Hanazay ise Gürcüm'ü 55 yıldır tanıdığını belirterek, "Hacı Kemal Usta'nın 1970'ten beri burada olduğunu hatırlıyorum. Babası vefat etti, şimdi kendisi bu işi yapıyor. Ondan başka bu çarşıda, bu sırada bu işi yapan yoktur. Böyle yaşlı insan kalmadı. Hacı Kemal dayı esnaftır, ahlaklıdır, alim gibi insandır. Ahlakı hoş, komşuluğu iyidir. At eyerlerini yapıyor, kemer yapıyor, atların başına takılan çeşit çeşit boncukları yapıyor."

Kaynak: DHA

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