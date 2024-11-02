81 İlde 81 Orman Projesine Başlangıç

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"81 İlde 81 Orman" projesinin ilk fidanları toprakla buluştu

SAMSUN - Türkiye İş Bankası'nın 100. yılı kapsamında, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yeniden hayata geçirilen "81 İlde 81 Orman" projesinin ilk dikim töreni Samsun'da gerçekleşti. Projenin yeni aşamasıyla 81 ilde 2 milyon 200 bin fidan toprakla buluşacak.

Türkiye'nin dört bir yanında orman varlığını artırmayı, çevre farkındalığını güçlendirmeyi ve birçok canlıya yaşam alanı sunmayı hedefleyen ve İş Bankası'nın 100. yılında yeniden başlayan 81 İlde 81 Orman projesinde ilk fidanlar toprakla buluştu. Samsun İlkadım ilçesinde düzenlenen fidan dikim programı ilk olarak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Akabinde programda ilk olarak konuşma yapan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Türkiye İş Bankası olarak ikinci kez düzenlediğimiz bu kampanyada 2008 - 2012 yılları arasında '81 İlde 81 Orman' projemizi başlatmış, o dönemde bin 500 hektar alana 2 milyon 205 bin fidan dikmiştik. Şimdi '81 İlde 81 Orman' projemizi yeniden Samsun'dan başlatıyoruz. Orman İşletme Müdürlüğü'müzün bize burada ayırdığı 7 hektarlık alana yaklaşık 10 bin fidan dikilecek. Bu 10 bin fidanın dikimi Kasım ve Aralık aylarında tamamlanacak. Projemize Samsun'dan start vermiş oluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi 'Ormansız ve ağaçsız bir toprak vatan değildir.' O yüzden vatanımıza sahip çıkıyoruz. Sürdürebilirlik çok telaffuz edildikçe değerini yitiren bir kavramdır. Aslında hepimiz için olmazsa olmaz bir konudur. Sanayileşme sonrasında gezegenimizi tükettiğimizin farkına henüz varmıyoruz. Dünya çok büyük ve sanıyoruz ki iklim, toprak, temiz su her zaman elimizin altında bulunur. Gıda her zaman bulunur. Bunları öylesine kötü kullanıyoruz. Tarım, orman alanlarını sanayi alanlarına çevirme hızımız o kadar yoğun ve iklimi bozma konusundaki ilerleyişimiz o kadar hızlı ki bu büyüklük içerisinde birey olarak kendi yaşamımızda fark edemediğimiz o sona çok hızlı bir şekilde gidiyoruz. Bizim çabamız sürdürebilirlik konusunu klişe olan deyimlerle telaffuz etmeden doğrudan banka olarak sorumluluğumuzdur. Önce çuvaldızı kendimize batırıyoruz. İş Bankası olarak karbon sıfır bir banka olma konusunda taahhüt verdik. Bu konuda kendi karbon ayak izimizi sıfırlıyoruz. Sonrasında kredi müşterilerimiz, tedarikçilerimizle beraber bunu sıfırlamaya çalışıyoruz. Burada diktiğimiz ormanlarla belki bu konuda ileride gündeme gelecek olan karbon yutak alanlarıyla beraber bu projeleri de 2 yönlü olarak devam etme niyetindeyiz" dedi.

"2 tane çok büyük krizle karşı karşıyayız"

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, "Çok sevinçliyim çünkü 2008 yılında vardım. TEMA'ya çok yeni başlamıştım. 16 sene olmuş. İlk projede Orman Genel Müdürlüğü'nün çok büyük çabalarıyla, bizim de onlara elimizden geldiğince yardım ederek yüzde 84 başarı ile tamamladık. Türkiye'deki 81 İlde 81 Orman projesinin ortalama başarısı yüzde 84 oldu. Samsun'daki fıstık çamlarının ne kadar kocaman olduklarını görmeniz lazım. 2 tane çok büyük krizle karşı karşıyayız. Bir tanesi iklim krizi, bir tanesi ise Biyoçeşitlilik kaybıdır. Her geçen gün bu 2 konuda negatife doğru gidiyoruz. Bu konularda bir şeyler yapabilecek son nesil biziz. O yüzden bu projelerin çok değerli olduğunu söylemeyi borç bilirim" diye konuştu.

"Ülkemiz ormanları yıllık yaklaşık 44 milyon ton oksijen üretmektedir"

Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer ise "Ülkemiz ormanları yapılan bu çalışmalar sonucunda şu andaki orman varlığı yaklaşık 70 milyon hektara ulaşmış durumdadır. Bu da ülkemizin yüzde 30'nu oluşturuyor. Bir ağacın yıllık karbon tutması 22,5 kilogramdır. Bir insan ortalama yıllık 3 bin 592 kilogram karbondioksiti atmosfere salmaktadır. Bir kişinin yıllık oksijen tüketimi 740 kilogramdır. Şu anda yapılan tespitlere göre ülkemiz ormanları yıllık yaklaşık 44 milyon ton oksijen üretmektedir" şeklinde konuştu.

Fidanlar dikildi

Konuşmaların ardından Samsun Vali Yardımcısı Vekili Kemal Yıldız, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve katılımcılar fidan dikti. Türkiye'nin 81 ilinde 5 yıl içinde toplam 2 milyon 200 bin fidan dikilmesi ve bu fidanların üç yıl boyunca düzenli bakımının yapılması planlanıyor. Ayrıca fidan dikimlerinin yapıldığı bölgelerde bitki örtüsünün ve canlı türlerinin de artması amaçlanarak daha fazla karbon tutulması, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlanması ve orman alanlarının çoğalması hedefleniyor.