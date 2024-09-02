82 yaşındaki Nefise teyzeden örnek çevre hareketi - Son Dakika
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82 yaşındaki Nefise teyzeden örnek çevre hareketi

82 yaşındaki Nefise teyzeden örnek çevre hareketi

Osmangazi Belediyesi'nin 'Mahallemizi Birlikte Temizliyoruz' projesine destek veren 82 yaşındaki Nefise Yılmaz, Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan boş alanı tek başına temizledi. Yılmaz'a Osmangazi Belediyesi teşekkür plaketi verdi.

02.09.2024 14:42  Güncelleme: 14:45
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82 yaşındaki Nefise teyzeden örnek çevre hareketi

BURSA - Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Mahallemizi Birlikte Temizliyoruz' projesine destek veren 82 yaşındaki Nefise Yılmaz, Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan boş alanı tek başına temizledi. Boş alandan onlarca torba çöp toplayan Yılmaz'a Osmangazi Belediyesi teşekkür plaketi verdi.

Mahallemizi Birlikte Temizliyoruz projesi ile ilçe genelinde temizlik çalışması başlatan Osmangazi Belediyesi'nin bu uygulaması, vatandaşlar tarafından hem takdir hem de destek görüyor. Vatandaşların oturdukları mahalleyi belediye ekipleri ile birlikte temizlemesini hedefleyen proje, ilçe genelinde hızla yayılıyor. Mahallemizi Birlikte Temizliyoruz projesine destek veren Demirtaş Dumlupınar Mahallesi sakinlerinden 82 yaşındaki Nefise Yılmaz, oturduğu mahallede yer alan boş alandaki çöpleri tek başına topladı. Alandan onlarca torba çöp toplayan Nefise teyze, insan ve çevre sağlığı açısından önemli bir fayda sağladı. Osmangazi Belediyesi, bu duyarlı hareketinden dolayı Nefise Yılmaz'a teşekkür plaketi takdim etti. Nefise teyzeye teşekkür plaketini Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın adına Emlak ve İstimlak Müdürü İsmail Din, verdi.

"Mahallemi temizlemekten mutluluk duyuyorum"

Oturduğu mahalleyi temizlemekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Nefise Yılmaz, "Evde oturmayı çok sevmiyorum. Sabahtan akşama kadar sokaklarda dolaşıyorum. Dolaşırken de gördüğüm çöpleri topluyorum. Mahallemizin temiz olmasını seviyorum. Boş arsanın içerisinde çöpler olduğunu görünce de hemen temizlemeye başladım. Çok fazla çöp atmışlar. Sokaklarımızı çöp atarak kirletmeyelim. Belediyemiz her yere çöp konteynerleri koyuyor. Çöpleri oraya atalım" dedi.

"Sokakları evini temizler gibi temizliyor"

Demirtaş Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Emin Topaloğlu, Nefise teyzenin mahalleyi sanki evini temizler gibi temizlediğini belirterek, "Nefise teyzeyi bazen elinde bir torba ile çöpleri toplarken görürsünüz, bazen de elindeki bir bıçak ile mahalledeki ağaçları budarken. Sokakları sanki evinin içerisini temizler gibi pırıl pırıl yapıyor. Herkesin Nefise teyze gibi duyarlı olması gerekiyor. Çöplerimizi lütfen sokaklara atmayalım" diye konuştu.

Mahalle sakinleri de, "Nefise teyzeyi her gün sokakları temizlerken görüyoruz. Bu yaşında, sokaklara atılan tüm çöpleri toplayarak mahallemizi tertemiz yapıyor. Çevre bilinci olmayan insanlara örnek olmasını diliyoruz. Nefise teyzemizin hakkı ödenmez. İyi ki var" ifadelerini kullandılar.

Kaynak: İHA

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