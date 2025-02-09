82 Yaşındaki Teslime Nine Kur'an Okumayı Öğrendi - Son Dakika
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82 Yaşındaki Teslime Nine Kur'an Okumayı Öğrendi

Amasya'nın Suluova ilçesinde 82 yaşındaki Teslime Çoban, azmiyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

09.02.2025 11:16
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Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Teslime Çoban, İlçe Müftülüğünün açtığı kursta Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk ve 16 torun sahibi Çoban, ilerlemiş yaşına ve evinin camiye uzak olmasına rağmen her gün elinde Kur'an ile kursa gitti.

Azimle çalışarak Kur'an okumayı öğrenen Teslime Çoban, AA muhabirine, eşinin 13 yıl önce vefat etmesinin ardından ilçe merkezine taşındığını söyledi.

Geçen yıl açılan Kur'an kursuna başladığını ancak devam edemediğini dile getiren Çoban, bu yıl kursların yeniden başladığını duyduğunda hemen başvurduğunu belirtti.

Daha önce köyde yaşadığı, günlük işleri ve rahatsız olan eşinin bakımı nedeniyle kurslara katılamadığını anlatan Çoban, ilkokul mezunu olduğunu ancak okuyup öğrenmeye çok arzu duyduğunu vurguladı.

Çoban, "Köyde yaşadım, imkanım yoktu, gelemedim. Burada okumaya devam ettim. Geçen yıl 3 ay kadar kursa gittim ama kızım ameliyat olunca bir daha gelemedim. Tekrar açılınca Kur'an kursuna devam ettim, çünkü merak ettim, okumaya çok isteğim vardı. 'Eller gibi ben de okusam' derdim. Ben bu yaşıma geldim, öğrendim. Herkese tavsiye ediyorum. Herkes gelsin, öğrensin." ifadesini kullandı.

Daha önce öğrenemediği için pişman olduğunu belirten Çoban, "Şimdiye kadar keşke okusaydım. 'Ben ne ile gideceğim öte dünyaya' dedim. Mutluyum, huzurluyum. Ölene kadar da okurum. Arkadaşlarım ve hocama çok teşekkür ediyorum. Bana yardımcı oldular, okuttular, öğrettiler." diye konuştu.

Çoban, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmesinin ardından şimdi de umreye gitmek istediğini dile getirdi.

"82 yaşında kursumuza gayretle geldi"

Suluova İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya ise Allah'ın ilk emrinin "oku" olduğuna dikkati çekti.

Herkesin beşikten mezara kadar ilim öğrenmesi gerektiğinin altını çizen Kaya, kurslarda her yaştan insanın Kur'an öğrenebileceğini söyledi.

Öğrenmenin yaşı olmadığını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Teslime yengeyi tebrik ediyoruz. 82 yaşında kursumuza gayretle geldi, emek verdi. Evi de uzak olmasına rağmen gelip Kur'an okumayı öğrendi. Hepimize örnektir bu. Kur'an öğrenmek iç huzur sağlıyor. Kur'an okuyan kişi, iç huzurunu gerçekten hisseder. Kur'an-ı Kerim, yolumuzu aydınlatan bir hayat rehberidir."

Kaynak: AA

Suluova, Güncel, amasya, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 82 Yaşındaki Teslime Nine Kur'an Okumayı Öğrendi - Son Dakika

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