85 Yaşındaki Kadın Kepçeyle Kurtarıldı

85 YAŞINDAKİ KADIN KEPÇEYLE KURTARILDI
Antalya'da gece saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle birçok noktada su baskınları oluştu. Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5796, 5797 ve 5798 sokaklardaki müstakil evler, su altında kaldı. Evlerinden çıkamayan vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kepçeyle ilk olarak 4 kişilik aileyi çıkarttı, ardından arka sokakta evinde mahsur kalan 85 yaşındaki Elveda Bilgin'i kurtarmak için harekete geçti. AFAD ve itfaiye ekipleri, kepçe üzerine çıkarak evine ulaştığı kadını alıp, güvenli yere taşıdı. Kadın, ardından oğlunun evine geçti. Annesinin evde yalnız olduğunu ve yağmurdan dolayı mahsur kaldığını dile getiren Burhan Bilgin, "Geceden bu yana yağmur yağıyordu. Annemin evinin olduğu yer de yoğun yağmurdan dolayı suyla doldu. Ekipleri çağırdık, onlar da geldi. AFAD ile itfaiye, eve giderek annemi bulunduğu yerden çıkardı" dedi.
UMKE EKİBİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ
Kent merkezindeki bazı alt geçitler suyla dolarken, bazı poliklinikleri de su bastı. Aspendos Mahallesi'ndeki mobilya mağazaları da su altında kaldı. Kent içi taşımacılık yapan otobüslerin de yollar mahsur kaldığı görüldü. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerine gitti. Kepez ilçesinde doğum yapmak üzere olan bir kadın, UMKE ekiplerince hastaneye götürüldü. Yine kent merkezindeki büyük bir alışveriş merkezi, su baskını nedeniyle 1 gün kapatıldı. Su baskınına uğrayan mahallelerdeki birçok insan da evlerinde kaldı.
Adem AKALAN/ANTALYA,
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