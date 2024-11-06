85 Yaşındaki Naime'ye Sürpriz Pasta Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

85 Yaşındaki Naime'ye Sürpriz Pasta Ziyareti

Amasya'da sağlık ekipleri, evde sağlık hizmeti alan 85 yaşındaki Naime Gülünaz'a pasta ile sürpriz yaptı.

06.11.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da sağlık ekipleri, evde sağlık hizmeti alan 85 yaşındaki Naime Gülünaz'a pastayla sürpriz ziyaret yaptı.

Ekipler, Kadir Çakı Semt Polikliniği'nden evde sağlık hizmeti alan Gülünaz'a, üzerinde "Nice uzun ve sağlıklı ömürlere" yazılı pastayla sürpriz ziyaret gerçekleştirerek, yaşlı kadını muayene etti.

Kadının oğlu Halil Gülünaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde sağlık hizmetinden çok memnun olduklarını ifade ederek, "Şu anda çok iyi durumda. Allah razı olsun hepsinden. Bugün için de sürpriz yaptılar, pasta getirdiler. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde düzeldi annem." dedi.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Volkan Taşova ise "Evde sağlık hizmetleri, hastanemize bağlı hizmet verdiğimiz alanlardan birisi. Amasya merkezde 912 hastamıza evde sağlık hizmeti veriyoruz. Günde ortalama 40-45 hastamızın evine giderek hizmet vermeye çalışıyoruz. Bugün de bir hastamızı evde ziyaret ettik. Kendisine bir pastayla birlikte hem geçmiş olsun dedik hem hizmetini yerine getirdik." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, amasya, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 85 Yaşındaki Naime'ye Sürpriz Pasta Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:57 Esenyurt’ta ortalık yine karıştı CHP’li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı Esenyurt'ta ortalık yine karıştı! CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı
16:17 Tek cümlelik savunma yaptı İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
12:18 Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump
00:29 Donald Trump’a suikast tehdidi FBI apar topar tutukladı Donald Trump'a suikast tehdidi! FBI apar topar tutukladı
00:19 ABD’de oy verme merkezlerine yapılan bomba ihbarlarının hepsi aynı adresi işaret ediyor ABD'de oy verme merkezlerine yapılan bomba ihbarlarının hepsi aynı adresi işaret ediyor
00:13 Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’tan dikkat çeken video: Amerika’yı yeniden harika yapabiliriz Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'tan dikkat çeken video: Amerika'yı yeniden harika yapabiliriz
23:46 Elon Musk, seçim gecesini Trump’ın yanında geçirecek Elon Musk, seçim gecesini Trump'ın yanında geçirecek
23:38 Trump mı Harris mi ABD, 47. başkanını belirlemek için sandık başında Trump mı Harris mi! ABD, 47. başkanını belirlemek için sandık başında
23:24 Acı haberi MSB duyurdu: Bir teğmen şehit oldu Acı haberi MSB duyurdu: Bir teğmen şehit oldu
23:11 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
23:04 Samsunspor mahkemeye gidiyor Samsunspor mahkemeye gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 18:15:04. #1.13#
SON DAKİKA: 85 Yaşındaki Naime'ye Sürpriz Pasta Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.