88 Yaşında Okuma Yazma Öğrendi - Son Dakika
88 Yaşında Okuma Yazma Öğrendi

08.04.2026 11:35
Isparta'da 88 yaşındaki Nadire Sakallı, okuma yazma öğrenerek hayatında yeni bir sayfa açtı.

Isparta'da Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursa katılan Nadire Sakallı, 88 yaşında okuma yazma öğrendi.

Küçük yaşta annesini kaybeden ve 7 yaşına kadar anneannesinin yanında büyüyen Sakallı, daha sonra demircilik yapan babasının yanına dönerek yaşam mücadelesine başladı. Çocuk yaşlarda bahçe işlerinde çalıştığı için eğitim alamayan Sakallı'nın içinde ukde kalan okuma isteği, yıllar sonra gerçeğe dönüştü.

Beş çocuk annesi Sakallı, AA muhabirine, çocuklarının eğitim sürecinden etkilenerek okuma yazma öğrenmeye karar verdiğini söyledi.

Okuma yazma öğrendikten sonra hayatının kolaylaştığını belirten Sakallı, "Çocuklar okuyunca ben de okumak istedim. Bir eksiklik hissediyordum. Okuduktan sonra neyin ne olduğunu öğrendim. Kitapta ne yazıyor, Atatürk ne demiş, bunları öğrendim. Okuma, hayatın her alanında kolaylık sağlıyor. Pazarda, markette, telefonda… Okumayan varsa mutlaka okusun. 'Yaşlıyım.' demesinler, isteyen herkes öğrenebilir." dedi.

Sağlık sorunlarına rağmen kurslara katılmayı sürdürdüğünü ifade eden Sakallı, "Belimde rahatsızlık var, merdivenleri zor çıkıyorum ama okumak isteyen gelir, öğrenir." diye konuştu.

"Önemli olan öğrenme isteği"

Isparta Halk Eğitim Merkezi okuma yazma öğretmeni Hazine Uygun ise Sakallı'nın azminin kısa sürede okuma yazmayı öğrenmesinde önemli olduğunu dile getirdi.

Sakallı'nın 1938 doğumlu olmasına rağmen oldukça istekli olduğunu vurgulayan Uygun, "İki yıl süren eğitim sonunda okuma yazmayı öğrendi. Şu an okuyabiliyor ve çok mutlu. Onun mutluluğu bizi de mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Isparta Halk Eğitim Merkezi Müdürü Celal Özan da her yaştan bireye eğitim verdiklerini belirterek, "7'den 77'ye eğitim anlayışıyla hizmet veriyoruz. Yaşın hiçbir önemi yok. Önemli olan öğrenme isteği. Nadire teyzemiz de bu isteğiyle en güzel örneklerden biri oldu." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 88 Yaşında Okuma Yazma Öğrendi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
