89 Yaşındaki İş Adamı ve Yazar Kasım Çatal, Kitabının Gelirini Öğrencilere Bağışlayacak - Son Dakika
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89 Yaşındaki İş Adamı ve Yazar Kasım Çatal, Kitabının Gelirini Öğrencilere Bağışlayacak

89 Yaşındaki İş Adamı ve Yazar Kasım Çatal, Kitabının Gelirini Öğrencilere Bağışlayacak

89 yaşındaki iş adamı ve yazar Kasım Çatal, uzun araştırmalar sonucu hazırladığı 'Nur'un İnkişafı' eserinin tüm gelirini öğrencilerin eğitimi için burs olarak bağışlayacak. Kitapta Hz. Adem'den, Hz. Muhammed'e kadar yaşanan hadiseleri ele alan Çatal, İslam düşünce yapısını anlatıyor. Çatal, ayrıca yeni bir kitap hazırlığı olan 'Nur'un İlmi' adlı eserin de gelirini öğrencilere bağışlayacağını belirtti.

11.06.2024 11:39
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89 yaşındaki iş adamı ve yazar Kasım Çatal, uzun araştırmalar sonucu hazırladığı "Nur'un İnkişafı" eserinin tüm gelirini öğrencilerin eğitimi için burs olarak bağışlayacak.

Yıllarca Ali Fuad Başgil, Peyami Safa, Şükrü Baban ve Cihad Baban'ın aralarında yer aldığı kültür-sanat dünyasından insanların çevresinde bulunan Çatal, kitapta Hz. Adem'den, Hz. Muhammed'e kadar yaşanan hadiseleri ele alarak, İslam düşünce yapısını anlatıyor.

Çatal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'a 1953'te geldiğini belirterek, eğitim hayatına ilkokuldan sonra devam edemediğini kaydetti.

Çeşitli işlerin ardından, Eminönü'nde entelektüellerin uğrak mekanlarından Ege Lokantası'nda çalışmaya başladığını aktaran Çatal, lokantada çalıştığı 20 yılda birçok akademisyen, yazar ve şairle tanıştığını söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"1960 ihtilali olaylarına şahit oldum. O zaman Ali Fuad Başgil Hoca cumhurbaşkanı adayı olmak ve Ankara'ya gidip dilekçesini vermek istiyordu. Bu konuşmaları Peyami Safa, Şükrü Baban'la yapıyordu. Ben de gidip geldikçe onlara kulak misafiri oldum. En sonunda dayanamayıp, 'Adamların gözü kara. Bu adamlardan korkmuyor musunuz da gidip cumhurbaşkanı adayı olacaksınız?' dedim. Ali Fuad Hoca da 'Evlat bu vatanı koruyup kollamak için bazı zamanlarda hiçbir şeyden çekinilmez.' dedi. Bunları hiç unutmam. Sonra da adaylığını koymuştu."

"Nereye gidersem elime kitap, kitaptan da notlar alırdım"

Hayatı boyunca farklı iş kollarında çalışırken, iş yaptığı kişilerin hep kendisine 'Efendim siz kaç dönem mezunusunuz?' diye sorduğunu belirten Çatal, "Ben Giresun'da Bayır Köyü ilkokulundan mezunum.' dedim. Bu cümle ağzımdan çıkar çıkmaz onların bana olan tavrı o anda değişti. Buna benzer birtakım şeyler daha yaşadım. Bu yaşananlar beni çok etkiledi. Ondan sonra kendimi hep okumaya verdim. Nereye gidersem elime kitap, kitaptan da notlar alırdım." diye konuştu.

Çatal, bu sürecin 2015'e kadar devam ettiğine işaret ederek, "Biriktirdiğim notlar çoğaldı ve kitap yazmaya karar verdim. Yazdığım kitaptan da para kazanma gibi bir beklentim yoktu. Bu yüzden kitabımı üniversite gençlerine bağışladım." ifadelerini kullandı.

Çalışma yaparken yaklaşık 700 yıl önce kaleme alınan eserlerden derlemeler yaptığını söyleyen Kasım Çatal, şunları anlattı:

"Siyer-i Nebi'den, Hacı Bayram Veli'nin talebesine yazdığı kitaplardan yararlandım. Bu kitapları bulmak için de çok uğraştım. Hemen hemen her kütüphaneye gittim. Tabii doğru yolda olunca Allah insana yardım ediyor. Daha sonra Kozyatağı'nda cami inşaatı başlattık. O camide çok kısa zamanda bir kütüphane meydana getirdik. Kütüphaneye o kadar güzel kitaplar hediye edildi ki, sanki benim istediklerim burada hazırlanmıştı. Hep o kitaplardan çalışmamı derledim. İstiyorum ki öbür dünyaya gitmeden, bu kitabın gelirini yüksek tahsil öğrencilerine vereyim."

"Nur'un İlmi" adlı yeni bir kitap hazırlığında olan Çatal, bu eserin de gelirini öğrencilere bağışlayacağını söyledi.

Çatal'ın yaklaşık 8 senede derleyerek hazırladığı "Nur'un İnkişafı" kitabı, Çıra Yayınları'ndan okurlarla buluştu.

Kaynak: AA

Burs, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 89 Yaşındaki İş Adamı ve Yazar Kasım Çatal, Kitabının Gelirini Öğrencilere Bağışlayacak - Son Dakika

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