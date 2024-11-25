9.5 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan tırda 9 milyon 580 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Otoyolun İzmit geçişinde durdurulan tırda yapılan aramada 9 milyon 580 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Olaya ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.