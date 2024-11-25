Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan tırda 9 milyon 580 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Otoyolun İzmit geçişinde durdurulan tırda yapılan aramada 9 milyon 580 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.
Olaya ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › 9.5 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?