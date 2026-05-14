9. Geleneksel PDR Günleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

9. Geleneksel PDR Günleri Başladı

14.05.2026 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Üniversitesi'nde 'denge' temasıyla PDR Günleri etkinliği gerçekleştirildi.

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) Topluluğu tarafından "9. Geleneksel PDR Günleri" programı gerçekleştirildi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar, fakülte binasında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, üniversite yaşamının yalnızca akademik bilgi edinilen bir süreç değil, aynı zamanda bireyin kendisini tanıdığı, sosyal yönlerini geliştirdiği ve geleceğine yön verdiği önemli bir yaşam deneyimi olduğunu söyledi.

PDR Günleri'nin üniversitenin kuruluşunun 20. yılında düzenlenmesinin ayrıca anlam taşıdığını belirten Kaçar, bilimsel ve sosyal etkinliklerin üniversitenin gelişen akademik kültürünün önemli bir parçası olduğunu dile getirdi.

Bu yılın teması olan "denge" kavramına dikkati çeken Kaçar, "Denge her şeyi kusursuz sürdürebilmek değil, değişen yaşam koşulları içinde insanın kendisini koruyabilmesi, ihtiyaçlarının farkına varabilmesi ve hayatla sağlıklı ilişki kurabilmesidir." dedi.

PDR Topluluğu Başkanı Burak Buğra Aksoy ise bu yıl festival temasını "denge" olarak belirlediklerine işaret ederek, "Yaşamda, eğitimde ve psikolojik iyi oluşta en önemli unsurlardan biri dengedir. Akademik ve sosyal yaşam arasında, duygular ve düşünceler arasında, bireysel gelişim ve toplumsal sorumluluk arasında kurulan sağlıklı denge hem bireyin hem de toplumun güçlenmesine katkı sağlar." ifadesini kullandı.

Üç gün sürecek etkinlikte konferanslar, atölye çalışmaları ve sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 9. Geleneksel PDR Günleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:18
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:26:18. #7.12#
SON DAKİKA: 9. Geleneksel PDR Günleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.