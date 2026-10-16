9 ilde eş zamanlı fuhuş operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı, 16 kadın kurtarıldı - Son Dakika
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9 ilde eş zamanlı fuhuş operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı, 16 kadın kurtarıldı

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9 ilde eş zamanlı fuhuş operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı, 16 kadın kurtarıldı
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Nevşehir merkezli 9 ilde fuhuşa yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 11'i tutuklandı, 10'u adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda fuhuşa zorlandığı belirlenen 16 kadın kurtarılarak koruma altına alındı.

NEVŞEHİR merkezli 9 ilde 'fuhuşa teşvik, aracılık etme, fuhuşu kolaylaştırma ve fuhuş için yer temin etme' suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 11'i tutuklandı. Operasyon kapsamında fuhuşa zorlandığı belirlenen 16 kadın ise kurtarıldı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortaklaşa yürütülen büyük asayiş soruşturması kapsamında harekete geçildi. Ekipler, 13 Ekim'de fuhuş şebekesine yönelik planlı bir çalışma gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında Nevşehir merkezli olmak üzere Kayseri, Antalya, İstanbul, Ankara, Sakarya, Aksaray, Eskişehir ve Bolu'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda Türk lirası, döviz, altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

28 ŞÜPHELİDEN 11'İ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla, 7 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonla fuhuşa zorlanan 16 kadın ise koruma altına alındı.

Kaynak: DHA
TutuklamaNevşehirKurtarma3. SayfaGözaltıGüncelSuçSon Dakika

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