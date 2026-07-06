9. Kıbrıs Türk Kültür Festivali Londra'da - Son Dakika
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9. Kıbrıs Türk Kültür Festivali Londra'da

06.07.2026 00:05
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Londra'da düzenlenen festivalde KKTC kültürü ve mutfağı tanıtıldı, katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kültürel değerlerinin tanıtıldığı "9. Kıbrıs Türk Kültür Festivali" düzenlendi.

Başkentin kuzeyindeki "Donkey Lane" alanında düzenlenen festivale, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, KKTC'nin Londra Temsilcisi Büyükelçi Aysan Mullahasan Atılgan, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Büyükelçi Hasan Ulusoy, İngiltere Parlamentosu'nun Türk kökenli milletvekili Nesil Çalışkan Konut, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sponsorlar ve basın mensuplarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

"Kimliğinizden, dilinizden, bayrağınızdan, vatanınızdan vazgeçmediniz"

Başbakan Üstel, etkinlikte yaptığı konuşmada, bir halkı bir arada tutan olgunun yalnızca toprak parçası olmadığına işaret ederek, dil, kültür, tarihi değerler ve bağların da halkı bir araya getiren etkenler arasında yer aldığını söyledi.

Üstel, "İşte bunun için bugün burada her bir kardeşimi yürekten kutluyorum. Memleketimizden binlerce kilometre uzakta olsanız da kalbinizi hiçbir zaman KKTC'den ayırmadınız. Kimliğinizden, dilinizden, bayrağınızdan, vatanınızdan vazgeçmediniz." ifadesini kullandı.

KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu da etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

KKTC kültürü tanıtıldı

Londra'da yaşayan Türk ve yabancıların yoğun ilgi gösterdiği festivalde, şeftali kebabı başta olmak üzere Kıbrıs mutfağına özgü lezzetler ikram edildi, halk oyunlarıyla ve danslarla Kıbrıs kültürü tanıtıldı.

Gün boyunca kurulan stantlarda, KKTC'ye özgü el sanatları ürünleri ve kültürel değerler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

9. Kıbrıs Türk Kültür Festivali'ni ziyaret edenler, KKTC ve İngiltere'de faaliyet gösteren emlak, turizm, mobilya, eğitim ve hizmet gibi çeşitli sektörlerden çok sayıda firmanın standını gezme imkanı buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 9. Kıbrıs Türk Kültür Festivali Londra'da - Son Dakika

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