9 Şüpheli Gözaltında

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından düğün salonundan kaçan şüphelileri yakalamak için polis, geniş çaplı araştırma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaya karıştıklarını belirlediği M.A., A.A., Y.Y., Y.Y.,K.Y., Y.D.A.,E.Y.A., B.A. ve K.A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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