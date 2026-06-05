9. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi Açılışı - Son Dakika
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9. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi Açılışı

05.06.2026 11:07
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Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde 'transplantasyon' temalı kongre başladı. Öğrenciler başarı gösterdi.

Bezmialem Vakıf Üniversitesince düzenlenen "9. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi SPARK2026"nın açılış töreni yapıldı. ???????

Fatih Merkez Kampüsü'nde "transplantasyon (organ veya doku nakli)" temalı kongrenin açılışında konuşan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Akçakaya, çok zor ve geniş kapsamlı bir alanda kongre düzenleyen öğrencileri tebrik etti.

Prof. Dr. Akçakaya, "Her alandan Türkiye'deki en iyi hocaları kongrenize getirdiniz. Bu çok büyük bir başarı. Biz bir transplantasyon kongresi düzenlesek herhalde bu ekibin aynısını getirirdik. O nedenle hepinizi tebrik ediyorum." dedi.

Öğrenci kongreleri açısından bakıldığında SPARK2026'nın sürdürülebilir ve içeriğinin dolu olmasının çok önemli olduğunu dile getiren Akçakaya, "Bir önceki kongrede yeni rektör olmuştum. O zaman da takdirlerimi sunmuştum. Şimdi de programı ve sizleri görünce gerçekten gururlandım. Öğrencilerin bir şeyleri başarabileceğini göstermesi çok önemli." diye konuştu.

İki gün sürecek kongrede alanında uzman onlarca doktor ile akademisyen, organ ve doku naklinin bugünü ile geleceğini çok yönlü bakış açısıyla ele alıp, tartışacak.

Kaynak: AA

Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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