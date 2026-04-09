9 Yaşındaki Niyazi\'den Gazze\'ye Destek

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde oturan 9 yaşındaki Niyazi Hamza Tayşi'nin biriktirdiği harçlıklarla alınan hediyeler, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki çocuklara teslim edildi.

Milli Egemenlik İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Tayşi, babası Enes Tayşi'ye, biriktirdiği harçlıklarla hediyeler alarak Gazze'deki yaşıtlarına göndermek istediğini söyledi.

Bunun üzerine baba Tayşi, oğlunun bu düşüncesini İlim Yayma Cemiyeti Tavşanlı Şube Başkanı Talha Kılıç ile paylaştı.

İlim Yayma Cemiyeti Tavşanlı Şubesi öncülüğünde, Tayşi'nin teslim ettiği 6 bin lirayla Gazzeli çocuklar için şeker ve oyuncaklardan oluşan 30 hediye paketi hazırlandı.

Üzerinde Tayşi'nin fotoğrafının bulunduğu ve "Türkiye'den bir kahramanımız" notunun yer aldığı hediye paketleri, Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus bölgesindeki bir okulda eğitim gören çocuklara ulaştırıldı.

Zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Filistinli çocuklar, gönderilen hediyeler için teşekkürlerini bir video hazırlayarak Tayşi ailesine iletti.

Küçük yaşına rağmen sergilediği duyarlılıkla örnek olan Niyazi Hamza Tayşi, ailesinin ve çevresinin gurur kaynağı oldu.

"Gönderilen videoyu izledik ve çok duygulandık"

Niyazi Hamza Tayşi, AA muhabirine, Gazzeli çocukların durumuna çok üzüldüğünü söyledi.

Babasının Gazzeli çocukların yaşadığı zorlukları kendisine anlattığını belirten Tayşi, şunları kaydetti:

"Haberlerde, sosyal medyada, internette gördüğüm kadarıyla onlar bir savaş içinde. Onların yoksulluğunu, zengin olmadıklarını gördüm. Bombardıman içinde eğitim aldıklarını gördüm. Ben de bunlara üzüldüm ve bir kampanya başlattım. O kampanyada aile büyüklerimden yardım aldım, kendi harçlıklarımı da birleştirdim. Sonra babamla Talha ağabeyimin yanına gittik. Talha ağabeyime paraları verdik. Onlar da Gazzeli çocuklara ulaştırmış. Oradan bana video ulaştırıldı. Hediye paketlerinin üzerinde benim fotoğraflarım vardı. Babamla beraber bize gönderilen videoyu izledik ve çok duygulandık. Videoda çocuklar kendilerine dağıtılan şeyleri hemen açıp yiyemiyordu, korku doluydular."

Tayşi, Gazzeli çocuklar için bu tür faaliyetlere devam edeceğini dile getirdi.

Baba Enes Tayşi ise oğullarının bu duyarlı davranışından gurur duyduklarını belirterek, Filistin başta olmak üzere zulüm altında yaşayan tüm insanların bir an evvel sağlıklı, huzurlu bir dünyaya kavuşması için dua etti.