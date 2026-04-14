90 Yaşındaki Kadına Uyuşturucu Kaçakçılığı Cezası

14.04.2026 13:11
Güney Kore'de, oğlunun uyuşturucu kaçakçılığından elde ettiği gelirleri aklamasına yardım ettiği gerekçesiyle 90 yaşındaki kadına 1 yıl hapis cezası verildi.

Kyunghyang gazetesinin haberine göre, İncheon kentindeki mahkemede görülen davada, kimliği açıklanmayan yaşlı kadın, Nisan 2020 ile Şubat 2022 döneminde oğlunun talimatıyla yaklaşık 261 bin dolarlık toplam 9 kez para transferi gerçekleştirmekle suçlandı.

Mahkemede savcılık tarafından annenin, 2019 yılında Kamboçya'ya beş kez ziyarette bulunduğu, ismi Song olarak belirtilen oğlunun tutukluluğunu bildiği ve söz konusu paranın yasa dışı olduğundan haberdar olduğu iddia edildi.

İncheon Bölge Mahkemesi, oğlunun uyuşturucu kaçakçılığından elde ettiği gelirleri aklamasına yardım ettiği gerekçesiyle 90 yaşındaki kadının 1 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkemenin söz konusu cezayı belirlerken kadının ileri yaşını ve daha önce uyuşturucuyla bağlantılı herhangi bir suç kaydının bulunmamasını dikkate aldığı kaydedildi.

Hakim Wi Eun-suk, konuya dair açıklamasında, "Sanığın eylemleri yasa dışı gelirlerin takibini güçleştirmiş ve uyuşturucu madde yayılmasına katkıda bulunmuştur. Bu durum suçu özellikle ağır kılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde, kadının oğlunun sentetik uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 2020 yılından beri Kamboçya'da cezaevinde bulunduğu belirtiliyor.

Güney Kore makamlarının Song'un Kamboçya'dan iade edilmesi için girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA

