91. Paris Otomobil Fuarı\'nda Çin\'den 16 üretici 25 markayla rekor katılım sağlıyor

PARİS, 14 Ekim (Xinhua) -- 91. Paris Otomobil Fuarı'na katılan rekor sayıda Çinli otomobil üreticisi fuarda en yeni model ve teknolojilerini sergiliyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te pazartesi günü başlayan ve bir hafta sürecek olan fuar, 100'ün üzerinde katılımcıyı ve 60'tan fazla otomobil üreticisini bir araya getiriyor. Fuara Çin'den aralarında BYD, XPeng, Changan, Dongfeng ve Leapmotor'un da bulunduğu 16 otomobil üreticisinin temsil ettiği 25 marka katılıyor. Bu oran, 2024 yılındaki sayının iki katına işaret ediyor.

Fuarın direktörü Serge Gachot, Çinli otomobil üreticilerinin iki yıl öncesine kıyasla marka bilinirliğini artırmaya daha fazla önem verdiklerini söyledi. Gachot, yerel ortaklar bulma çabalarını yoğunlaştıran Çinli üreticilerin, Fransız pazarına ve Avrupa pazarının geneline yönelik daha güçlü bağlılık sergilediklerine de dikkat çekti.

Çinli otomobil üreticilerinin yanı sıra Audi, Citroen, Peugeot, Renault ve Volkswagen gibi Avrupalı markaların da yeni modellerini ve elektrifikasyon teknolojilerini sergilediği fuarda, elektrikli araçlar, akıllı sürüş ve yenilikçi mobilite çözümleri öne çıkıyor.

Paris Otomobil Fuarı'nda bu yıl ilk kez halka açık otonom sürüş tanıtımları yapılıyor. Ziyaretçiler hem söz konusu teknolojilerin nasıl çalıştığını öğrenme hem de akıllı sürüş sistemleriyle donatılmış araçlara binerek bu sistemleri gerçek yol koşullarında deneyimleme fırsatı buluyor.

20 otomotiv markasından yaklaşık 90 modelin dahil edilmesiyle genişletilen test sürüşü programı kapsamında ziyaretçiler, bataryalı elektrikli ve hibrit araçları da test etme imkanı buluyor. Fuar süresince ziyaretçilerin en yeni modellerin performansını ve teknolojik özelliklerini deneyimleyebileceği 5.000'den fazla test sürüşü yapılması bekleniyor.

İki yılda bir düzenlenen Paris Otomobil Fuarı, bu yıl 70.000 metrekare kapalı sergi alanına ve 15.000 metrekare açık alana sahip beş mekanda düzenleniyor.