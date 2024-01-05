914 kişilik meslek lisesinin tek kız öğrencisi

SAMSUN - Samsun Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 914 öğrenci arasında Ebru Kaygılı isimli tek kız öğrenci eğitim görüyor.

Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 7 farklı alanda 914 kişilik öğrenci sayısı ile eğitim veriyor. 912 öğrenci arasından tek kız öğrenci olarak göze çarpan lisenin 12. sınıf öğrencisi Ebru Kaygılı; elektrik, elektronik ve haberleşme alanında eğitim görüyor. Haftanın 3 günü işletmede staj gören Ebru Kaygılı, diğer kalan günlerde ise lisede eğitim alıyor.

"Kadınların her şeyi yapabileceğini gösteriyoruz"

Öğrenci Ebru Kaygılı, "Staj yaptıktan sonra okulda eğitim hayatıma devam ediyorum. Böylece öğrendiğim bilgileri okulda pekiştiriyorum. Asıl hedefim elektrik-elektronik mühendisi olmak. Bu okulda okuyarak hayallerime adım adım ilerliyorum. Üniversite sınavına çalışıyorum, umarım hedefime ulaşırım. Kadınların her şeyi yapabileceğini gösteriyoruz" dedi.