950 Metreden Tek Atışta Tam Isabet!

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı bir keskin nişancının hedefi 950 metreden tek atışta vurduğu video sosyal medyada beğeni topladı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından "Tek nefes, tek atış, tam isabet!" başlığıyla JÖAK keskin nişancısının 950 metre uzaklıktan yaptığı atışın videosu paylaşıldı.

Görüntüde, keskin nişancının dağlık arazide belirlenen hedefe 950 metre uzaklıktan tek atış yaptığı ve hedefi tam isabetle vurduğu anlar yer aldı.

Birçok kişi tarafından beğenilen videonun paylaşımında "JÖAK keskin nişancılarımız namluyu doğrulttuğunda şansa yer yoktur. Mesafeler kısalır, zaman durur ve sonuç her zaman aynıdır: Tam isabet!" ifadelerine yer verildi.